Les maires contraints de repousser la semaine des 4 jours à janvier 2018

Stéphane Fouassin à sa sortie de préfecture : "Il semble difficile au rectorat de pouvoir réunir le Conseil académique de l'éducation nationale dans les temps, avant la rentrée scolaire du 18 août, tout le personnel du rectorat est en vacances.



Nous avons convenu que le CAEM se réunisse plus tôt, avant fin décembre, pour pouvoir statuer sur les demandes des communes qui veulent passer à la semaine de quatre jours. Nous voulons adhérer au décret du président Macron, qui nous permet de passer à la semaine des quatre jours et ce le plus vite possible.



Malheureusement, nous ne pourrons le faire qu’au mois de janvier 2018. Bien évidemment, la volonté des maires c’est d’aller le plus vite possible mais n’allons pas dans la précipitation, il est important d'être préparés, c’est l’avenir des enfants et c’est l’intérêt des enfants et des familles qui prime. Nous ferons en sorte, nous, d’être prêts, pour le prochain CAEM pour que nous puissions avoir l’aval du rectorat et commencer la semaine des quatre jours dès janvier 2018.



C’est dommage, vraiment dommage que les services du rectorat n’aient pas anticipé pour cette rentrée du mois d’août. Cela étant, si nous ne pouvons pas être entendus pour ce mois d’août, nous le serons en tout cas pour le mois de janvier. Et nous ferons en sorte que toutes les communes qui demandent à passer à la semaine de quatre jours soient entendues par le rectorat."