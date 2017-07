Les insignes de Chevalier de la légion d’honneur remis à Geneviève Payet

Psychologue, clinicienne, psychothérapeute, victimologue... Geneviève Payet a reçu les insignes de chevalier de la Légion d’honneur ce lundi 23 juillet dans la salle du conseil municipal de Saint-Paul.



"Au vu de votre parcours professionnel et universitaire exemplaire, de vos qualités humaines, de votre engagement auprès de nos concitoyens, vous méritez amplement cette distinction", admet le maire, Joseph Sinimalé. Président de la société des Membres de la Légion d’honneur à La Réunion, le général François Gros décrit pour sa part "une femme engagée avec enthousiasme et opiniâtreté aux côtés des victimes de toutes natures".



"Très touchée par cette marque de reconnaissance" que La France lui adresse, Geneviève Payet accepte les insignes de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur avec une grande et belle humilité. "Ce n’est pas une personne que nous célébrons mais une histoire que nous avons en commun", dit-elle en rendant hommage à son père présent, à sa mère disparue, à ses familles aussi : sa famille naturelle, sa famille au travail, sa famille associative, sa famille politique, sa famille musicale. "Cette cérémonie qui nous rassemble honore une démarche collective, non une aventure solitaire".



Cette médaille qui "n’était pas inscrite dans mon parcours", Geneviève Payet la présente comme "le fruit de nos semailles collectives et solidaires". "Que chacun, chacune d’entre vous l’accepte comme un juste retour de tout ce que vous avez accompli avec moi, en moi et pour moi", dit-elle encore, s’adressant à ceux qui évoquent pour elle, par les souvenirs auxquels ils sont associés dans son histoire, toutes les étapes de sa vie.



C’est l’ancienne ministre des outre-mer, Erick Bareigts, également présente à la cérémonie, qui avait proposé la candidature de Geneviève Payet. Cette reconnaissance salue à la fois la carrière dans la fonction publique et les engagements associatifs qui font partie intégrante de la vie de Mme Payet...