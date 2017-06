Les indiscrétions de la semaine

DÉMISSION ET ÉLECTION PARTIELLE AU No18

On se dirige vers une élection partielle au no 18 [Belle-Rose/Quatre-Bornes]. Roshi Bhadain, le leader du Reform Party démissionnera de son poste de député de l’Assemblée nationale la semaine prochaine.

Badhain Minion: «Nous allons montrer à ce gouvernement qu’il est temps qu’il parte. Il est temps de donner l’opportunité aux gens de voter. Il est temps d’arrêter tous ces abus.» Il a également menacé de dévoiler un dossier contre le petit Pravind tout en critiquant le Budget. « This Budget is recipe for bankcruptcy, this Budget is going to take the country down». Le pays s’est endetté à hauteur de Rs 22,5 milliards auprès de l’Inde. Le Budget 2017-18, ne prévoit rien pour le remboursement de cet argent à la Grande péninsule. La Mauricienne pensait que la fin des débats budgétaires lui offrirait un peu de répit. C'était sans compter Badhain Minion qui sait comment emmerder son monde.



LE RAPPORT INTROUVABLE

Le président de la commission d’enquête sur les courses hippiques, Rick Parry affirme avoir remis les copies intérimaires et finales de son rapport à l’ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth, en présence du Secrétaire au cabinet, Nayen Kumar Ballah, du Senior Adviser, Dev Beekharry et de Motichand Seebah.

Ricky ou la Belle Vie dans un courriel fait état de sa « disponibilité de venir soutenir ses dires sous serment à Maurice ». Mieux. Les membres de la commission d'enquête se plaignent de ne pas avoir reçu la totalité de leur paiement : « Malgré douze demandes, nous n’avons pas encore été payés. Cela fait plus de six mois depuis qu’une Prime Minister Question est venue concéder que de l’argent nous était dû (…) Nous nous demandons fortement si vous avez vraiment l’intention de nous payer …», écrivent-ils. La hooooooooooonte.





MENACE OU CHANTAGE

Paul Foo Kune ex propriétaire de chevaux et bookmaker « J’invite Pravind Jugnauth de répondre à deux questions : combien de fois m’a-t-il sollicité pour une aide financière ? Peut-il révéler ce qu’il m’a dit au cours d’une réunion qu’on a eue dans le bureau de Rakesh Gooljaury l’an dernier ? »



LE BELLÂTRE ALVARO

À quoi bon demander des rapports si on s'en fiche de ce qui est dit. La Financial Services Commission (FSC) a enlevé toute restriction imposée sur les quatre compagnies d’Alvaro Sobrinho. Et ce malgré le fait que la FSC soit en présence d’un rapport qualifié de « damning » par la firme consultante Kroll sur le caractère de l’homme d’affaires angolais. Dans le sillage de cette décision, quatre démissions des membres du Board, dont le Solicitor General Dhiren Dabee, Jacques Li Chung, Roy Ramlackhan et Wardah Dulmar Ebrahim.



INDIA BASHING

Le ministre de l’Economie océanique, Prem Koonjoo a critiqué ceux qui selon lui font du «India bashing» par rapport à la ligne de crédit de 500 millions de dollars américains envers le gouvernement mauricien. Les indiens ne pouvaient rêver d'avoir meilleur avocat en sa personne puisque son ministère a reçu un portefeuille de plusieurs millions venant de l'Inde pour un centre observatoire océanographique à Albion. Albion qui accueillera également...un pétroleum financé par...l'Inde.





LIQUIDATION DES NEUF ENTREPRISES DE LA BAI

Après la vente au rabais de la clinique Apollo Bramwell et Courts aux requins de la place. Les neuf entreprises du défunt groupe British American Investment seront définitivement rayées du registre du Registrar of Companies d’ici fin décembre.

Iframac Ltd, d’Arcasa (Mtius) Ltd, Fleetmaster Co. Ltd, d’Elysian Garden Ltd, British American Financial Services Ltd, BAI Medical Centres Ltd, de HDM Interactive Ltd, Car Clinic Ltd et de Zinoview Ltd sont comptés.



ENQUÊTE SUR LES TRANSFERTS BANCAIRES DE DAWOOD RAWAT

Les enquêteurs de Kroll Associates composée de David Lawler, Managing Director du département Investigations and Disputes, Poonam Doorga, directeur du bureau de Londres et Daniel Turner, directeur du bureau de Dubai sont au pays afin de retracer les actifs majeurs de la BAI dont un transfert de plus d’un milliard de roupies vers les comptes bancaires de Dawood Rawat à l’étranger. Ils disposeront d’un délai de 10 jours pour étudier des documents confidentiels, dont, entre autres, le rapport nTan.

6 semaines pour retracer les avoirs du conglomérat transférés à l’étranger avant avril 2015. Dans leurs conclusions, ils devront proposer un plan de recouvrement aux autorités concernées.





RODRIGUES

Changement de nom de l’aéroport Sir Gaëtan Duval à celui de Plaine-Corail.

Cette démarche n’est guère appréciée par le Parti mauricien social-démocrate. Xavier-Luc Duval, parle d’une vengeance du chef commissaire, Serge Clair, et d’un manque de reconnaissance. Donner le nom de sir Gaëtan Duval à l’aéroport en 2008 était «une décision du Conseil des ministres avec le soutien de l’Assemblée régionale de Rodrigues».





ACCORD DE PARIS

Maurice Île Durable. Le Budget aurait dû faire mention de la position de Maurice concernant l’accord de Paris sur le changement climatique. Et des mesures pour concrétiser celui-ci. Notamment après que les États-Unis ont décidé de se retirer de l’accord. Il n'en est rien malgré le fait que Maurice fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique.



PLOUF OU PLOUC

Le groupe Currimjee peut souffler. Le mouvement Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) a retiré sa plainte devant le Tribunal de l’environnement, concernant le projet hôtelier Le Chaland, à La Cambuse. AKNL avait alerté et mobilisé l'opinion publique en faisant campagne contre ce projet hôtelier en retardant les travaux.



L'EAU POTABLE À RISQUE

L’eau potable distribuée par la Central Water Authority (CWA) est-elle à risque ? Plusieurs éléments indiquent que oui. Prolifération d’algues dans les réservoirs et présence de l’amiante dans les tuyaux. 1 500 kilomètres de tuyaux datent de plus de 50 ans et doivent être remplacés d’urgence. Le petit Pravind a annoncé que Rs 2,3 milliards sera mise à la disposition de la CWA pour procéder au remplacement de 264 kilomètres de tuyaux.





JUSQU'À QUAND

Somas Appavoo succède à Megh Pillay au poste de Chief Executive Officer (CEO) d’Air Mauritius. Depuis l’éviction de Megh Pillay à l’issue d’une réunion spéciale du conseil d’administration en octobre, Rajah Buton assumait le rôle d’Officer In Charge d’Air Mauritius.



BAGATELLE DAM

Fuite localisée dans le réservoir mais pas de quoi " s’inquiéter ". Le projet Heritage City fut torpillé par Gérard Sanspeur avec à la clé, la menace réelle des risques d'inondations du Bagatelle Dam.



AQUACULTURE DANS LES LAGONS. DANGER EN COURS

Projet d’agrandissement de la Ferme Marine de Mahébourg. Une coalition nationale s’est formée et comprend des citoyens engagés et divers mouvements, dont Eco-Sud, Rezistans ek Alternativ, le Center For Alternative Research and Studies, le Syndicat des Pêcheurs et le Regroupman Peser Bambous.





TECOMA AWARD

Yan Mayer de la compagnie Proxifresh a reçu le titre d’entrepreneur de l’année 2017.

Il a été choisi parmi cinq nominés dont Gérard Guidi du Centre esthétique de l’océan Indien, Yves Ramloll de Africaplus Direct International, Vincent Rogers de Gaz Carbo et Zulaïka Sunthbocus de Spoon Consulting.

Proxifresh soutient la Mauritian Wildlife Foundation. L’entreprise collecte Rs 1 par unité vendue, sur une sélection de produits et la totalité est attribuée au programme des plantes endémiques.



GLOBAL CYBERSECURITY

Maurice est à l’honneur dans le Global Cybersecurity Index 2017 de l’International Telecommunication Union. Le pays est classé 1er en Afrique et 6ème mondial. La Mauricienne est persuadée qu'ils n'ont jamais entendu parler de Badhain Minion alias KGB.





MEDIA

L'ARROSEUR ARROSÉ

Un journaliste, (de ces sites d'informations qui pullulent sur le net) avec le soutien de ses fans, donne une leçon de journalisme à une rédactrice en publique sur Facebook. Si l'objet premier de l'attaque semblait justifier, rien ne présageait cette façon de faire. Il semble que le plagiat et les attaques publiques sont monnaie courante dans les Media et des journalistes en herbe en mal d'inspiration.



DÉLIRIUM - Un patron de presse qui sous prétexte d'être rebaptisé par un confrère fait une attaque en règle en ramenant ses arguments sur le terrain religieux.



CONSERVATOIRE NATIONAL FRANÇOIS MITTERAND- rapport accablant

Sur 425 élèves entrant au 1er cycle, seuls 24 arrivent au 3e cycle. Des enseignants dont la majorité n’a « aucune formation pédagogique ». Cours plus théoriques que pratiques et niveau « très élémentaire ». Un exercice commandité par le ministère des Arts et de la Culture à la demande du conseil d’administration de l’établissement, en partenariat avec l’ambassade de France.

Claude-Henry Joubert, un expert français dresse un constat très négatif de l’institution. Lauréat du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et directeur du conservatoire d’Orléans évoque également les difficultés de la directrice, Claudie Ricaud, à lui fournir des informations « chiffrées » dans le cadre de cet exercice ainsi que la situation des enseignants, qu’il juge « préoccupante », car la plupart ne sont pas titulaires et ne perçoivent pas de salaire pendant les vacances. Ce n’est pas la première fois que le Conservatoire National François Mitterrand fait l’objet de critiques dans le sillage d’une évaluation. Malgré toutes ses analyses pertinentes, la directrice minimise la réalité dans un dialogue de sourd.



CONCERT À CASELA : L’hommage mauricien à Pink Floyd

Rendez-vous à ne pas manquer le 1er juillet, quelques-uns des principaux titres de Pink Floyd seront joués en live à Casela. Un spectacle grandiose, avec beaucoup de moyens techniques, pour se rapprocher le plus possible du son et de l’esprit du groupe mythique britannique. Les fans de Pink Floyd ont en tête la richesse visuelle des concerts de ce groupe. C’est ce que tenteront de reproduire sur scène la bande à Thibault de Robillard. Ils seront tous sur scène.





MISTER LOVE IS BOMBASTIC

La Mauricienne lors des indiscrétions de la semaine dernière avait évoquée le buzz sur les réseaux sociaux d'une crise de couple Ludovic Lamarque alias le chanteur Mr Love et Emily Bauluck mannequin de profession.

Celle-ci n'avait pas pardonné l'infidélité de son amoureux et avait fini par dévoiler avec rage et passion son cœur brisé sur facebook. Pas uniquement son cœur brisé puisque le chanteur, désemparé, a découvert une photo de lui nu sur Facebook. Il soupçonne son ex-compagne d’être l’auteure de cet acte.

La photo de Mr Love nu a attiré 3 500 likes. 2 100 commentaires. 781 internautes ont partagé ladite photo. Le chanteur a consigné une déposition à la Cybercrime Unit.





SPORTS

FESTIVAL KITESURF à RODRIGUES

Après Nicolas Hulot, c’est Pauline Valesa, jeune Championne du Monde Jr Kitesurf Freestyle et Championne de France Senoir Kitesurf Freestyle 2016, qui a été choisie comme marraine de l’événement Kitesurf qui débute le 28 juin prochain.



Le Surfski Week accueillera pour la deuxième année consécutive, la première manche de la coupe du monde de l’International Canoe Federation (ICF) lors de l’Investec Mauritius Ocean Classic le 1er juillet, faisant ainsi de l’île le premier pays en Afrique à accueillir une telle compétition. Cette manche comptera pour la qualification au championnat du monde qui se tiendra à Hong Kong en novembre prochain avec 112 participants.



EXPOSITION - Frekante

L'illustrateur Evan Sohun a choisi pour sa première exposition en solo de célébrer l'amitié en l'intitulant « Frekante » dans un imaginaire urbain peuplé d'animaux fantastiques, mi-hommes, mi-bêtes. Les œuvres seront présentées du 16 juin au 17 juillet à la galerie Imaaya.

