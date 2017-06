Les indiscrétions de la semaine

MIEUX QUE LES KARDASHIAN

Ça prêterait à sourire. Mais c'est loin d'être une télé réalité. Un ministre de la Bonne gouvernance et des services financiers dans l'exercice de ses fonctions qui est accusé par un de ses anciens partenaires en affaires, avec lequel il a fondé la firme Mazars, d’avoir détourné des fonds de la compagnie. Ça existe ! C'est notre Sudhir ! Son ex partenaire lui réclame 800 000€ de dommages ainsi qu’à son épouse. Le fiston n'est pas en reste, il était également au coeur de l'actualité il y a une dizaine de jours. Il s'est retrouvé dans une bagarre avec un taximan suite à un accident. On pensait que les choses auraient eu tendance à se calmer. Nenni. Le collaborateur de notre Sudhir a été arrêté pour "outrage against depository of public authority" et "assaulting police". Une sombre histoire de crachats sous fond d'alcoolisme entre les forces de l'ordre et ce dernier.



L'EFFET SHOWCUT

On l'a dans le baba ! Les médias internationaux, dont Al Jazeera et CNN, continuent à faire mention de Maurice dans la liste des pays qui boycottent le Qatar. Et ce, malgré le démenti et la missive officielle du ministère des Affaires étrangères après le communiqué provenant du bureau du vice-Premier ministre et ministre des Terres et des logements, Showkutally Soodhun. Celui-ci stipulait que Maurice rompt ses liens diplomatiques avec le Qatar, suivant ainsi l’exemple de l’Arabie saoudite.



LIMOGEAGE

Anishta Babooram de la National Human Rights Commission (NHRC) a été limogée avec effet immédiat le 5 juin. Elle compte poursuivre l'Etat. A quelques jours près, cette dernière aurait eu droit à une compensation de trois mois de salaires. Le 20 juin prochain, elle aurait passé trois ans passés à la NHRC, ce qui aurait triplé sa compensation. Anishta Babooram était sous un contrat de quatre ans qui arrivait à terme en 2018.



LES PROJETS FINANCÉS PAR L’INDE

" Comme Premier ministre et ministre des Finances, j'ai à coeur l'intérêt du pays. Je ne ferai rien qui puisse être un fardeau pour les générations futures." Dans un sursaut d'orgueil patriotique La Mauricienne en analysant les projets financés par l'Inde s'interroge sur le simulacre des célébrations des 50 ans de l'indépendance. Ces festivités coûteront d'ailleurs aux contribuables mauriciens 1 875 000€. Encore une autre joyeuseté annoncée dans le Budget.

Pour mieux comprendre. Il faut savoir que l'argent indien compte trois composantes . Ce gouvernement a fait les choses avec l'art et la manière.

- 2012 : ligne de crédit de Rs 4,5 milliards.

Archives nationales/ Bibliothèque nationale (Rs 465 millions).

Un Linear Accelerator pour l’hôpital Victoria (Rs 150 millions).

Équipements pour l’hôpital dédié au traitement du cancer (Rs 285 millions).

Le projet e-Health (Rs 720 millions).

La construction de médicliniques à Quartier-Militaire, Bel-Air et Stanley (Rs 250 millions).

L'amélioration du fly-over d’Ébène (Rs 250 millions).

Traffic Centres à Ébène, Pointe-aux-Sables et Piton (Rs 320 millions).

Bâtiments administratifs à Flacq, Pamplemousses et Savanne (Rs 110 millions).

Rénovation du théâtre du Plaza (Rs 285 millions).

Construction des marchés de Mahébourg, Bel-Air, Goodlands et Chemin-Grenier (Rs 610 millions).

Achat de 20 véhicules pour les pompiers (Rs 215 millions).

Rénovation. de la mairie de Curepipe (Rs 110 millions).

Acquisition de six incinérateurs (Rs 110 millions) et deux pompes à eau (Rs 30 millions)

Construction du nouveau bâtiment de l’Imprimerie nationale (Rs 390 millions) et du marché national (Rs 360 millions).



- 2016 : Rs 12,7 milliards

Le don de l’Inde sera utilisé pour financer le Metro Express (Rs 9,9 milliards).

La nouvelle Cour suprême (Rs 1,1 milliard).

L'achat de tablettes pour les écoliers (Rs 500 millions).

Logement sociaux (Rs 720 millions).

Nouvel hôpital ENT (Rs 500 millions).



- 2017 : Rs 18 milliards

Financement d'une autre phase du projet Metro Express (Rs 9,2 milliards).

Remplacement de 150 km de tuyaux de la CWA (Rs 1,8 milliard).

Achat des batteries pour le CEB (Rs 360 millions).

Construction d’une ville administrative (Rs 3,6 milliards) et des logements sociaux (Rs 2,9 milliards).





RODRIGUES

Rodrigues est privée des chaînes de la MBC depuis le mercredi 7 juin. Les Rodriguais n’ont, donc, pas pu suivre le Budget 2017-2018. Suite à un problème dans la fourniture d’électricité, des équipements de retransmission sont tombés en panne.





BACHELIER 2017

Félicitations du jury pour le député Ravi Rutnah. " La population économisera Rs 13 millions ( 325 000€) grâce à la baisse de 10 sous sur le pain ". La Mauricienne lui propose de réviser ses tables de multiplications.

0.10 × 1.3 millions - nombre de Mauriciens = Rs 130 000 ( 3250€)

Autre exemple, si 1 dimoun manze 3 dipain dan so fami fer 30.

10 zours fer Rs 3. 30 zours fer Rs 9. 1 an fer 12x9 = Rs 108. En euro économie de 2.7€ sur un an ! De quoi relativiser.





H1N1 et H3N2

La propagation continue. Depuis janvier 122 patients ont été diagnostiqués du virus H1N1 alors que 134 autres ont contracté le virus H3N2, selon le ministère de la santé.

Les virus H1N1 et H3N2 ont fait au total 6 morts à Maurice depuis le début de l’année.





RISHI KAPOOR

Le célèbre acteur indien et son équipe de tournage pour le prochain film "Jhootha Kahin Ka " à Maurice. Le tournage devrait durer 35 jours et des Mauriciens seront appelés à y participer.



TECOMA AWARD MAURICE

Les nominés sont :

Gérard Guidi ( centre esthétique de l'océan indien), Yan Mayer ( Proxifresh Agro-alimentaire), Yves Ramloll ( Africaplus direct international- Informatique ), Vincent Rogers Gaz Carbo- Industrie), Zulaika Sunthbocus Spoon Consulting- Technologie de l'Information). Le lauréat sera désigné le 15 juin.



EMBALE LI

Nouveau single de l'été pour DJ Assad feat Benjamin, Willy William.



EXPOSITION

L'exposition Analogie & Correspondances a lieu dans un entrepôt de United Docks ouvert au public jusqu'au 21 juin.



DÉMÉNAGEMENT

La Isla Social Club s'installe au mythique 1 rue la Corderie au coeur de la capitale.



TOUSS SALI

Le chanteur Ludovic Lamarque alias Mr Love qui a repris récemment le tube de John Legend " All of me " du 100 % mauricien avec sa partenaire Shanny Ramsamy et à la réalisation le talentueux Dam Nayna ( derrière le formidable clip Chasing Love de Jason Heerah) fait le buzz sur les réseaux sociaux. Après un coup d'éclat de son épouse digne d'un vaudeville lors de sa prestation musicale à The Irish, un bar branché des hauts lieux de Quatre-Bornes. Celle-ci a continué avec rage et passion à alimenter les palabres en dévoilant sa vie privée et son cœur brisé sur facebook. Les facebookeurs mauriciens lui ont apporté soutien et conseils. 2835 likes. 1760 commentaires et 566 partages.





MAURICE DERRIÈRE LA CARTE POSTALE

Des jeunes chefs d’entreprise ont décidé de montrer à travers une vidéo devenue virale l'extrême pauvreté à Maurice.

Pour faire votre don, il vous faut vous connecter à la plateforme à travers le lien suivant :

​https://www.generosity.com/community-fundraising/help-feed-1-000-poor-families-in-mauritius

