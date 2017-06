Les indiscrétions de la semaine

SHOW CUT

Le vice-Premier ministre et ministre des Terres et Logement, Showkutally Soodhun mettra le cap sur l'Arabie Saoudite après le Budget à l'invitation du prince Salman Al Saoud. La visite aura pour but de renforcer les liens entre Maurice et l'Arabie Saoudite, la venue de Saudi Airlines et l'ouverture d'un consulat de l'Arabie Saoudite à Maurice. Comme des petits pauvres qui ne cessent de mendier. Après la visite du petit Pravind qui a racketté des milliards aux indiens, le ministre Arabie dit :" Nous aurons aussi besoin de dons pour faire des travaux sociaux et nous allons faire des requêtes en ce sens". Y'a décidément des claques qui se perdent.



LE GRAND BLUFF

Roshi Bhadain menace de démissionner de son poste de député de la circonscription no 18 [Belle-Rose/Quatre-Bornes] si le gouvernement ne revoit pas sa copie sur le Metro Express. Il veut ainsi provoquer une partielle. Mais il entretient le flou quant à la manière dont il compte procéder ou le timing qu’il choisira pour soumettre sa démission comme député de l’Assemblée nationale.



FILS DE...

Après un accident de la route dans lequel est impliqué le fils du ministre Sudhir Seesunkur, ministre de la Bonne Gouvernance. Dans une déposition consignée au poste de police, le conducteur un taximan affirme avoir été agressé par le fils du ministre et le fils du ministre affirme également avoir été agressé. Ce qui n'a pas empêché ce dernier de poster sur Facebook un petit chapelet sur les personnes jalouses du métier de son père. Au lieu de fanfaronner, le fiston aura à s'expliquer. Un détail suscite l'attention sur le formulaire mis à la disposition du public par les Media, est l'âge du rejeton quand le permis fut délivré. Tout porte à croire si le document est certifié qu'il n'avait pas l'âge légale. A moins d'une erreur administrative.



DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Nandanee Soornack réclame des dommages de dix millions d'euros. Dans sa plainte, la femme d’affaires affirme que les actions de l’État et du chef de la police visaient à lui nuire. Que les accusations criminelles portées contre sa personne sont sans fondement ainsi que arrestation arbitraire en Italie. Elle a fait ressortir qu’elle est une cible du gouvernement car amie de Navin Ramgoolam.



L’enquête dans l’affaire BAI avait mené à l’arrestation de Laina Rawat, son époux Brian Burns, Adeela Rawat et le mari de cette dernière, Claudio Feistritzer.

Après Brian Burns qui a porté plainte contre l’État, le commissaire de police Mario Nobin et l’ACP Heman Jangi en leur réclamant un million d'euros. Laina Rawat réclame 1 875 000€ de dommages. Elle dit être « une victime directe de la mise sous administration judiciaire des entreprises de la BAI » et soutient qu’elle « a fait l’objet d’un traitement dégradant durant sa détention et que ses droits constitutionnels ont été bafoués » suite à un traitement de détention dégradante.



LA PHRASE du ministre du Tourisme, Anil Gayan

"Je veux que nous pensions à l’impensable et que nous imaginions ce qui est inimaginable".



MAURITIUS C’EST UN PLAISIR

Le fameux slogan « Mauritius c’est un plaisir » de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Le lancement du slogan destiné à vendre la destination mauricienne, avait fait couler beaucoup d’encre en 2009, notamment en raison du coût de l’opération ayant atteint la barre de 775 000€. Vu le montant de la facture, on suppose que l'auteur est un génie en escroquerie.



TRAFFIC DE DROGUE

" Maurice pe gagne médaille l’or pu consommation héroïne dan toute l’Afrique". Ally Lazer, travailleur social a transmis 305 dossiers à la disposition de la police. 305 noms des "marchands lamort". Faute de volonté politique pour combattre le traffic de drogue, c'est la cinquième fois qu'il fait cette démarche et dit accomplir son devoir civique.



TERRORISME

Si la mise en garde du Foreign Office, du Royaume-Uni, date de septembre dernier, les services secrets britanniques ( MI5 ) ont fait un rapport sur les attaques terroristes. Augmentation du niveau d’alerte dans cinq pays dont Maurice, le Kosovo, Singapour, les États-Unis et la Zambie.

En 2015 une vidéo d’un djihadiste mauricien a circulé sur Internet lançant un appel à rejoindre les rangs de Daesh. La même année, des articles de presse étrangère faisaient état de sept Mauriciens, qui auraient rejoint l’État islamique en Syrie, en passant par la Turquie.

Le 8 mars 2017, deux Mauriciens se seraient envolés pour la Turquie, leurs proches les soupçonnant de vouloir rejoindre Daech. Sauf que les autorités mauriciennes ont alerté leurs homologues turcs et les deux hommes ont été rapatriés. D’autres sont partis, mais ne sont jamais revenus. Ils figurent sur une liste rouge.

Après des menaces sur les murs de l'ambassade de France à Maurice, des tracts qui sont distribués à la sortie des mosquées de la capitale pour accomplir et rejoindre ceux qui font le djihad, des affiches signées la Voix musulmane un groupuscule qui n'hésitent pas à brandir des drapeaux de Daesh ou de l'Arabie dans toutes sortes de réunions et ceux même en présence de ministres, une recrudescence de salafistes dans les mosquées de l'ile. Rien d'étonnant que Maurice reste sous surveillance des autorités étrangères.



BAGATELLE DAM

Celui qui est appelé à devenir le plus grand réservoir du pays pourra commencer à opérer d’ici peu. Sa mise en opération est attendue pour fin juin, après un retard de trois ans et des dépenses additionnelles de Rs 2,3 milliards. Port-Louis pourrait alors bénéficier d’une fourniture 24/7.





SAVE THE DATE

Le grand examen de Pravind Jugnauth aura lieu le 8 juin pour la présentation du Budget 2017-2018





MEDIA

La Production de Menteur Menteur du groupe l'Express- La Sentinelle a dévoilé la bande annonce de la Saison 2 après cinq mois de silence. Menteur Menteur revient avec une nouvelle formule pour dénoncer les mensonges des hommes et femmes politiques sous forme de "fact-checking". Une méthode très prisée lors des dernières campagnes présidentielles aux Etats-Unis et françaises.



Quel est le point commun entre les multitudes d'ONG à Maurice et les sites, organes d'informations en ligne ? Aucune si ce n'est peut-être le nombre. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs politiques. Entre les machines de propagande, les sites info financés par d'obscurs partenaires, des lignes éditoriales douteuses entre autres. Faites votre choix. Voici une liste non exhaustive : thisweeknews, insidenews, motinews, ion News, lepointmu, maurice-info, maurinews, advance, Bizweek, Minority voice...Comptez également les Media traditionnels et les sites de radios privées qui sont également sur la toile. Overdose d'information assurée.



BLOG LA MAURICIENNE

La Mauricienne suscite fantasme et déchaîne les passions dans les rédactions mauriciennes après certaines révélations répétées des coulisses de la presse libre et indépendante locale. Écouté zot pou tendé et restez à l'écoute. La suite dans les jours et semaines à venir.



LA MARCHE DES FIERTÉS

Le prince Manvendra Singh Gohil de l’Inde (descendant d’un clan royal guerrier du très conservateur État du Gujarat, est à l’avant-garde du combat contre le sida en Inde) et son ami le Duc DeAndre Richardson ont participé à la Marche des Fiertés ce samedi 3 juin, organisée par le Collectif Arc-en-Ciel. Plusieurs invités du monde diplomatique et politique ont répondu présents ainsi que des troubles fêtes. Ils étaient une vingtaine de personnes de confession musulmane à scander leur aversion pour les homosexuels et à brandir des drapeaux et pancartes contre le mouvement lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres(LGBT) dans un esprit de division et de haine. Le prince Manvendra Singh Gohil s'est prononcé en faveur de la décriminalisation de la sodomie à Maurice. Il porte son identité sexuelle comme une marque de fierté et se sert de son statut royal comme de sa célébrité pour éduquer et sensibiliser la communauté LGBT en Inde, notamment concernant leurs droits dans ce pays de 1,2 milliard d’habitants où l’homosexualité reste pénalisée, et même passible en théorie de la prison à vie.





GRIPPE H1N1- H3N2

Maurice est le troisième territoire de l’Ocean indien à avoir recensé des cas de grippe du type h1n1 et h3n2 après Mayotte et Madagascar. 21 cas de h1n1 ont été recensés dans les centres hospitaliers. Trois décès et selon le ministère, 1000 à 1200 personnes par jour se rendre dans nos hôpitaux pour les consultations concernant la grippe.



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’ancien co-pilote français Jean Todt attendue à Maurice le 8 juin pour le lancement d'une campagne de sensibilisation placé sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui l'a nommé comme envoyé spécial pour la sécurité routière depuis 2015. Jean Todt fournira des explications sur la sécurité routière et conseillera au public des mesures adéquates et à mettre en pratique sur la route. A la fin de sa visite et en collaboration avec les autorités mauriciennes, il mettra en place un plan d’action. Pour rappel, le bilan enregistré en 2016 fait état de 29 277 accidents. 132 victimes de la route. 62 500 automobilistes verbalisés. Une hausse de 2,8% par rapport à 2015.



GÉNÉALOGIE

Nouvel outil mis en ligne par l’ambassade de France à Maurice pour retrouver des ancêtres français pour la période de 1728 à 1811. Elle permet aussi de consulter des actes d’affranchissement, actes de naissance, baptême, mariage, décès classés par régions à partir de 1805, ainsi que de retrouver des ancêtres indiens de 1676 à 1914, à Pondichéry et d’autres villes.

Source : http://www.zinfos974.com/lamauricienne/Les-indiscr...