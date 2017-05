Les indiscrétions de la semaine

FRUITS DE MER et CRUSTACÉS

Rappelez-vous de ce ministre que La Mauricienne souhaitait offrir une médaille pour l'inauguration prochaine de la Mauritius Oceanography Institute (MOI) à Albion. Un institut océanographique dans un futur port pétrolier ! Coût de cette bêtise : Rs 170 millions. ( lire " le VRP mauricien en Inde" sur le blog de La Mauricienne).

Le ministre de la Pêche et de l’économie océanique, Prem Koonjoo confirme qu'il mérite la plus haute distinction. Il est atteint du syndrome Anil Gayan. Apprécions à sa juste valeur la tirade. «Il est diplômé. Est-ce qu’un lien de parenté voudra dire que mon fils ou mon épouse n’auront pas le droit non plus de travailler ou de faire du business ?»

Belle parade pour justifier le projet d’élevage d’huîtres dans la région de Mahébourg pour Keshaye Beeda, neveu du ministre de la Pêche et un des directeurs de Mascareignas Oysters Ltd. Le sens de la famille avant tout.

Cette polémique fait écho à celle portant sur l’élevage de concombres de mer à Poudre-d’Or par la compagnie Mauricoast Ltd dont le directeur est Yash Boygah, l’époux de Sandya Boygah ( députée du gouvernement et colistière du ministre Koonjoo). Cette concession a été mise à la disposition de la compagnie sans aucun appel public.





MÉRITOCRATIE VERSION LEPEP

Encore une nomination d'un proche au pouvoir. Cette fois-ci c'est le beau-frère du ministre Yogida Sawmynaden qui est installé sur le Board de la Mauritius Post, compagnie d’Etat qui dépend du ministère de ce dernier. Harry Krishna Vydelingum est le frère de Wenda Sawmynaden, l’épouse de Yogida Sawmynaden. L'épouse du ministre qui avait également fait parler d'elle lors d'une question parlementaire sur son contrat en tant que notaire exclusive ET privilégiée pour la vente de Apollo Bramwell ( ex BAI de l'empire Rawat) au groupe CIEL ( Dalais).



BIENVENUE au pays des kangourous

Christelle Sohun l'autre amie très très proche du ministre Ivan Collendaveloo vient d'être parachutée comme haut-commissaire en Australie. Ça va la changer du pays des dodos et des chihuahas. L'histoire ne dit pas ce qu'elle va faire de la voiture offerte par le bellâtre et milliardaire Alvaro.



LE STEVE JOB MAURICIEN

Sherry Singh, l'ami très très proche du couple Jugnauth : ''Je touche moins d'un million de roupies''. Selon le CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, il s’agit d’une fausse polémique, ajoutant que ce sont des allégations gratuites sur son salaire. Évidemment ça a un coût l'achat et la construction d'une villa à Ebène dans le pure style de Bervely Hills. Tout travail merite salaire.





CIAO CIAO

Nandanee Soornack gagne encore une bataille. Elle n’est plus recherchée par Interpol. L’organisation internationale a levé son mandat d’arrêt contre la femme d’affaires mauricienne. Nandanee Soornack, qui est partie pour l’Italie au lendemain des élections générales du 10 décembre 2014, était recherchée par Interpol depuis avril 2015. Elle a d’ailleurs été arrêtée le 16 avril 2015 à Parme. Elle a retrouvé la liberté peu après.



BUDGET du 8 juin

Le mouvement Lalit lance un appel aux élus pour qu’ils prennent la parole en kréol lors de leurs interventions sur le discours du Budget du 8 juin. Pour la militante, même si la Speaker les oblige à continuer leur discours en anglais ou en français, le geste symbolique aura été fait devant les caméras diffusant en direct les travaux.





ZANANAS PÉI

PME : "Ananas Victoria" renforce sa présence sur le marché européen. En 2016, elle a exporté 400 tonnes en France, aux Pays-Bas et à Dubaï. L’ananas est vendu au prix unitaire de 1 euro.

À Maurice, ce sont environ 400 à 500 tonnes d’ananas qui sont écoulées, notamment dans le circuit hôtelier et les grandes surfaces. CA de 750 000€.





PEOPLE

L'international français de Manchester United, Anthony Martial, se la coule douce à Maurice après une saison en Premier League. Il a rejoint sa compagne, Mélanie Da Cruz ( Secret Story, les Anges 8). Recruté par Manchester Utd à l’AS Monaco (50 millions d’euros, plus bonus), Anthony Martial avait fait bonne impression pour sa première saison au sein des Red Devils mais vient de vivre un exercice plus difficile, sous les ordres de Jose Mourinho (25 matchs, 4 buts). Il finit tout de même sur une bonne note, à l’instar de son club, en remportant l’Europa League la semaine dernière et en se qualifiant ainsi directement pour la Ligue des champions.



PUB GLAMOUR

Le célèbre chausseur de luxe Jimmy Choo était au Sugar Beach.

Outre le fait d’être ravi de pouvoir séjourner sous le soleil mauricien, Jimmy Choo dit apprécier la gastronomie que propose l’île, ainsi que l’accueil des Mauriciens. Son séjour lui a inspiré d’ailleurs un modèle de chaussure qu’il a spécialement dessiné pour l'hôtel.



LIGHT OU NATURE ?

Porlwi by Light devient cette année Porlwi by Nature.

Le festival passe de trois à cinq jours, du 29 novembre au 3 décembre, avec des activités en journée. Il a été question lors de quelques réunions avec les parties concernées de déplacer le festival de décembre à mars, pour les 50 ans de l’Indépendance. Rétropédalage suite à la polémique concernant la boite événementielle de Astrid Dalais qui semble rafler de nombreux contrats du gouvernement dans l'année. Tout comme Jacqueline Dalais, sa mère, la cantinière cinq étoiles des parlementaires qui voit elle son contrat renouvelé avec l'Etat.





ARTISTE

Sandrine Raghoonauth vit de sa passion. Le théâtre, le chant, la publicité. Elle fait actuellement la tournée des écoles pour conter l’histoire de « Lilet ek Gaspar » de Brigitte Masson aux enfants et en créole. Elle propose aussi des initiations au théâtre pour les adultes une fois par semaine au Centre culturel d’expression française à Curepipe.



ANNONCE facebook

Javed Vayid considéré par ses pairs comme le Roi des nuits mauriciennes a publié une annonce concernant le restaurant et bar le Cubana des Salines à la Réunion.

" Ok I'll be bold on this one. If someone wants to invest with me in the entertainment business in Reunion Island, the best location is on sale for a bar/pub business, the Cubana. Investment 70K euros for each share of 10%, expected turnover 1.5M euros, ROI in 3 years max. We'll make it a top place on the sister island. Whoever is interested PM me ".



MERCI

La Mauricienne est hébergée depuis quatre mois chez zinfo974 et déjà des dizaines de milliers de vues pour ses publications. De quoi la faire rougir de plaisir et agacer ses détracteurs disons le, envieux et jaloux selon les bruits de couloir.

MERCI à tous les réunionnais qui suivent l'actualité de l'ile soeur et aux mauriciens qui se sont abonnés et sont pris de passion pour le blog La Mauricienne.



