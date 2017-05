Les indiscrétions de la semaine

FAKE NEWS

L’ancien président de la République Kailash Purryag a porté plainte après la diffusion de fausses nouvelles sur des réseaux sociaux. Plusieurs sites ont en effet allégué qu’il se trouvait sous respiration artificielle en raison de problèmes de santé. Ces sites ont même fait croire que les proches de l’ex-locataire de la State House s'étaient réunis d’urgence à son domicile dans la soirée, et ce alors qu’un autre site « d’information annonçait son décès. Dans sa plainte aux Casernes centrales, Kailash Purryag a déclaré que ces rumeurs ont porté préjudice à sa famille et lui.



SUPERCHERIE AU PARLEMENT

L'intervention du député du MMM, Aadil Ameer Meea, n'est pas passé inaperçu. Il semblerait qu’il aurait beaucoup emprunté, pour ne pas dire plagié, une intervention de l’ancien député du MMM Kee Chong Li Kwong Wing prononcée en octobre 2013 après la présentation d’un budget supplémentaire par le ministre des Finances d’alors, Xavier Duval. Ravi Rutnah ( ML) s’en est donné à cœur joie en citant les passages de l’allocution d’Aadil Ameer Meea repris mot pour mot de celle de l’actuel président de la SBM Holdings.



CONFLITS D'INTÉRÊTS

Une entité gouvernementale peut-elle avoir des intérêts financiers au sein d’une compagnie gérée par l’épouse du Premier ministre ?

British American Insurance (BAI) détenait 12% d’actions estimés à 775 000€ au sein du Mauriplage Investment Co. Ltd (MICL). Ces actions ont été transférées à la National Insurance Company Ltd (NIC) depuis 2016.

La MICL gère The Sands, un hôtel 4 étoiles à Flic-en-Flac. Les directeurs sont Basanta Lala Couldiplall, sir Kailash Ramdanee, Pierre Guy Noël, Lady Ursule Jeannie Ramdanee et Kobita Ramdanee-Jugnauth.

Depuis avril 2016, c’est Kobita Jugnauth, soit l’épouse du Premier ministre, qui agit comme ‘Alternate Director’ à la place de ses parents (Sir Kailash Ramdanee et Lady Ursule Jeannie Ramdanee).

Pourquoi ces actions n’ont pas été vendues tandis que la plupart des filiales du groupe ont déjà été bradés ou liquidités ? Ces actions ont-elles été conservées pour protéger les intérêts familiaux du Premier ministre ?



LA MÉRITOCRATIE VERSION GAYAN

Anil Gayan: «La méritocratie n’est pas applicable partout».

Pour justifier les nominations de ses proches, le ministre du Tourisme, dans un entretien dit qu'il n’était pas au courant que son fils Amrit avait postulé à la State Bank pour le poste de Head of Strategic Innovations. Concernant son gendre, Kevin Ramkaloan recruté comme directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority. Mademoiselle Sumputh, son amie très très proche était au Cardiac Centre. Son épouse au Mahatma Gandhi Institute et son cousin Raj Bhujohory le nouveau chairman de la MTPA :" Ce sont les profils que nous recherchions, ils sont peu à l’avoir".



JUDICIAIRE -L'AFFAIRE AMICALE

Le Privy Council a rejeté l’appel de trois condamnés dans l’affaire L’Amicale.

Trois des quatre condamnés dans cette affaire avaient fait appel auprès de cette instance judiciaire. Le quatrième condamné n’avait, lui, pas interjeté l'appel.

Sheik Imran Sumodhee, Khaleel Oudeen Sumodhee et Abdool Naseeb Keeramuth contestaient devant le Privy Council le jugement de la cour d’assises rendu en 2001 et les condamnant à 45 ans de prison. Ils avaient été jugés coupables d’avoir mis le feu à la maison de jeu L’Amicale, à Port-Louis. Sept personnes, dont une femme enceinte, avaient péri dans cet incendie le 23 mai 1999.

Même si leur appel a été rejeté ils seront libérés en janvier 2019 suite à une rémission de peine après une demande auprès de la commission de pourvoi en grâce. La Présidence leur a accordé une autre rémission à l’occasion de la Fête nationale.



TAUX D'ALCOOLÉMIE EN HAUSSE

La progression est spectaculaire chez les femmes. De 33,8 % en 2009 à 41% en 2015. Une croissance alarmante de 7% chez les femmes. Et seulement une hausse de 0,3 % parmi les hommes.



MEDIA

Média Trust : deux rédacteurs en chef de fortune

Les deux rédacteurs en chef élus d'office sont-ils réellement des rédacteurs en chef ? Ou, ont-ils été désignés à la dernière minute pour pourvoir être candidats ?

Ces deux "rédacteurs en chef de fortune" sont issus du Défi Media Group. Pour rappel, 400 détenteurs de la carte de presse à Maurice seront bientôt appelés à élire leurs représentants sur le conseil d’administration du Media Trust. Cette presse qui se veut une presse libre et indépendante est toutefois chaperonné par un nominé politique sous la présidence de Lindsay Rivières. Comme les petits arrangements entre amis sont légions dans ce repaire de faussaires. Il y a eu une procédure "simplifiée" cette année pour deux représentants des responsables de rédaction du Défimedia.

L'Electoral Supervisory Commission, dirigée de main de maître par le commissaire Irfan Rahman, faisant preuve d'intégrité durant tant de décennies, et qui superviseront les élections du Média Trust le 31 mai, ne pourront intervenir sur ce "flou" ou "vide" juridique dans la Media Trust Act de 1994, qui va profiter finalement à ces deux "rédacteurs en chef de fortune".

À moins qu'un journaliste intègre ne saisisse la Cour suprême pour un avis des juges sur l'élection d'office de ces deux "rédacteurs en chef de fortune". Ne rêvons pas !



CONCOURS MISS MAURITIUS

Qui succédera à Bessika Bucktowar, la Miss Mauritius 2016 ? La grande finale de la 47e édition du concours Miss Mauritius se tiendra le 2 septembre. La soirée verra également l’élection de Mr World Mauritius. Face aux situations grotesques des précédentes années, lors de la séance de questions/réponses, les candidats pourront pour la première fois, opter pour le kréol.



SPORTS-COUPE DU MONDE de HONGRIE 2017: KICK-BOXING

De l'or pour James Agathe et Fabrice Bauluck. Ils ont remporté les finales du tournoi low-kick chez les -54 et -81 kg respectivement. Les deux Mauriciens montent sur le podium de la compétition pour la cinquième fois.



ATELIER D'ÉCRITURE AVEC NATHACHA APPANAH

L'écrivain mauricienne, qui a marqué l'actualité littéraire avec "Tropique de la violence", rejoint l'île de son enfance le temps d'une rencontre animée par la journaliste Dominique Bellier et d'un atelier d'écriture à destination des jeunes auteurs le 1er juillet.





MUSIQUE- FESTIVAL IOMMA et SAKIFO

Des étoiles mauriciennes dans le ciel réunionnais. Tritonik, Emlyn et Mauravann sont au programme des festivals IOMMA ( 6ème édition du Marché des Musiques de l'Océan Indien du 29 mai au 1er juin) et Sakifo ( 2 au 4 juin).

Emlyn se produira au Kabardock (Le Port), le mercredi 31 mai, entre 19 heures et minuit. Le groupe Mauravann sera, lui, à la rue Auguste Babet (Saint-Pierre), le jeudi 1er juin entre 18 heures et minuit.

Le seul représentant mauricien sur scène au Sakifo sera Tritonik, mené par son charismatique leader, le bluesman Eric Triton. Le groupe se produira à Filaos le dimanche 4 juin, à 20 heures.





LE SAVOIR-FAIRE MAURICIEN S'EXPORTE

TURQUIE- Le pre-opening ceremony de Lux* Bodrum en Turquie a eu lieu le vendredi 19 mai. C'est par un contrat de gestion que le groupe mauricien, via son CEO Paul Jones, apporte son expertise et sa qualité de service à cet hôtel turque.



DUBAI- Les Français ont désormais leur cantine à la Cantine du Faubourg de Dubai pour y déguster les plats signatures de Gilles Bosquet, le premier chef étoilé du Guide Michelin mauricien.

Source : http://www.zinfos974.com/lamauricienne/Les-indiscr...