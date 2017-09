Les indiscrétions de la rentrée

MEDIA



La nouvelle émission de l'Express "Documentary Evidence" se tire une balle dans la patte. Après avoir été court-circuitée par un confrère . On peut maintenant dire que l'émission est sponsorisée par le roi du porno Berth Milton.



Après le silence de la MBC sur les événements à la Résidence Barkly et à La Butte, son directeur général Mekraj Baldowa et son directeur de l'information par intérim Jugdish Jattoo ont été suspendu le temps d'une enquête interne pour calmer l'indignation de l'opinion publique. Une tempête dans un verre d'eau.



En parlant de silence, aucune réaction des membres "élus" du Media Trust. Ce repère de faussaires en tous genre a à sa tête un ancien du Government Information Service fraîchement nominé.



Un ténor du barreau très souvent invité en sa qualité "d'expert" sur une radio privée aurait trouvé une plume complice pour essayer de se tirer d'affaire auprès de la commission d'enquête sur la drogue. Une avocate impliquée dans le dossier aurait également menacé de porter plainte pour harcèlement contre ce journaliste aux méthodes plus que foireuses.



Il n'y a pas que Neymar qui a changé de club cet été. Jeu de chaises musicales dans ce groupe de presse qui a le chic de recycler les anciens attachés de presse des ministres en journaliste et inversement. Les contrats se font et se défont à la pelle. Ils ont même trouvé un job pour la girlfriend d'un ancien animateur de la radio. Bel esprit de famille.



Son arrogance et ses déclarations misogynes envers ses consoeurs commencent à agacer plus d'un. Son attitude de grand moralisateur des medias et de la politique fiction ont eu comme effet d'ouvrir les "yeux tangues". A quand la transparence sur le financement des plateformes en ligne.



Passe d'armes éditoriales entre Jacques Tillier du Journal de l'ile et Alain Foulon de Eco Austral. On y découvre que l'expatrié installait à l'ile Maurice pourrait devenir un bon "client" du samedi.



PEOPLE



Vous avez aimé les aventures de Paris Hilton ? La milliardaire mauricienne Yona Puri qui voyage en jet privé et organisatrice de soirées VIP avec des célébrités ou entre copines va vous régaler. Miami, Londres, Paris, New-York, Mumbai n'ont pas de secret pour cette fille originaire de Tamarin. Elle vient de se réfugier en toute simplicité avec ses enfants dans un palace à Vegas face à la menace de l'ouragan Irma vers la Floride.



La deuxième et très jeune épouse d'un ténor du barreau kiffe la Life et les voyages. Sa vie de luxe et de rêve avec son amoureux sont affichés sur Instagram. Entre selfie, plats gastronomiques, cabine en classe première avec champagne et caviar. La vie est un long fleuve tranquille.



Love in the air. Les fiançailles du fils d'une conseillère du bureau du Premier ministre ainsi que la fille d'une VVIP est quasi officielle. Un séjour improvisé entre les deux familles à Rodrigues ont fait l'objet d'une rare discrétion.



MUSIQUE

Le duo DJ Assad et Willy William fonctionne, ils sont à plus de 500 millions de vues pour le titre :" Mi Gente". Une performance rare et exceptionnelle.



CINEMA

L'ile Maurice semble être le nouvel Eldorado de Boolywood et Hoolywood. Si on connaissait les nombreuses productions de cinéma indien filmées sur le sol mauricien, le tournage du film Serenity avec à l'affiche Matthew McConaughey et Anne Hathaway est le premier du genre. Le très prometteur et talentueux réalisateur mauricien Azim Moolan y collabore également.



Ranveer Singh, l'acteur principal de Bajirao Mastani et de Ram Leela a offert un super déhanché sous le rythme d'un séga dans un hôtel de l'ile.



SPORT

Kitsurf: Louka Pitot a remporté le titre de champion de France 2017 lors des "Under 21" en Twin Tip Freestyle organisée par la Fédération Française de voile en Bretagne fin août.

Source : http://www.zinfos974.com/lamauricienne/Les-indiscr...