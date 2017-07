Les hommages à Hilaire Maillot

Bernard Picardo, président de la CMAR :



J’apprends avec consternation et une grande tristesse le décès d’Hilaire MAILLOT, Président de la Chambre de Métiers de 1980 à 1999, il est incontestablement le père fondateur de l’artisanat réunionnais qu’il a su, par sa responsabilité à la tête de la Chambre pendant dix-neuf ans et les nombreux mandats qu’il a eus au plan local et national porter en haut de l’échiquier économique et social de la Réunion.

La Réunion toute entière, perd aujourd’hui une de ses grandes figures.

Le personnel et les élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat se joignent à moi pour présenter à sa famille et ses proches nos très sincères condoléances.



Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul :



La perte d’un compagnon



C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès d’Hilaire Maillot. Ancien maire de Salazie, ancien président de la Chambre de métiers, Hilaire Maillot laisse l’image d’un homme qui s’est construit une stature, parti du bas de l’échelle sociale pour occuper de hautes fonctions. Pour ma part je garderai de lui l’image de ce « compagnon » engagé et dévoué pour le développement de son île.



Ericka Bareigts, députée :



J’ai appris avec émotion le décès d’Hilaire Maillot.

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Hilaire Maillot a eu un parcours professionnel

riche et diversifié, avec notamment un long mandat à la présidence de la Chambre de Métiers.

Son engagement politique l’a été tout autant. Maire de Salazie, conseiller régional et

conseiller général, il s’était engagé pour les Hauts.

Cet orphelin de Salazie a beaucoup travaillé pour prendre sa revanche sur un début de vie

difficile, et il n’a pas démérité.

J’adresse à sa famille et à ses amis mes plus sincères condoléances.



Nadia Ramassamy, députée :



C'est avec tristesse que j'ai pris connaissance du décès de Hilaire MAILLOT.

La Réunion perd un homme d'action.

Il a pu à travers ses nombreuses fonctions en tant que Maire de Salazie, Conseiller

Régional, Conseiller Général et de président de Chambre des Métiers et de l'artisanat, aller

au bout de ses convictions, pour le bien être d'une population qui lui tenait à coeur.

Il a réussi par son travail.

Mes plus sincères condoléances à sa famille et à l'ensemble de ses proches.



Jean-Raymond Mondon, président du CESER :



Solide comme la force de ses convictions

C’est avec une immense tristesse et beaucoup d'émotion que j'apprends la disparition d’Hilaire Maillot, figure politique exceptionnelle de notre île.

Ancien chauffeur de taxi devenu chef d’entreprise (de transport), autodidacte, orphelin de père et mère, Hilaire Maillot a connu une enfance austère marquée par la pauvreté et la faim. Il ne doit la densité, la richesse humaine et la réussite de son parcours qu’à la force exceptionnelle de son caractère, de ses convictions et de son engagement politique. Parmi les nombreuses fonctions et responsabilités qu’il a exercées, Hilaire Maillot a été, entre autres, maire de Salazie, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Réunion, Conseiller régional et général, responsable de multiples associations liées à l’artisanat, chargé de divers missions et rapports ministériels (notamment sur l’agriculture ou la pêche). Il a également été membre du CESER de 1983 à 1996.



Se définissant comme un "gaulliste de gauche", il possédait une intelligence de la vie, une connaissance intuitive des problèmes de son terroir, mais aussi de la Réunion dans son environnement indo-océanique et européen.

Pratiquant d’arts martiaux, ferme dans ses combats pour le bien public, Hilaire Maillot n’en était pas moins un homme particulièrement sensible et généreux, comme peuvent en témoigner tous ceux qui l’ont côtoyé durant ces décennies de vie politique, y compris ses adversaires.



Les membres ainsi que toute l’équipe administrative du CESER se joignent à moi pour adresser à sa famille, et particulièrement à son épouse, Martine, et à ses enfants, nos plus sincères condoléances ainsi que l’assurance de notre sympathie attristée.



Amandine Ramaye, présidente de Pour Agir Pou Nout Tout,



C'est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition soudaine de M. Hilaire Maillot.

C'est une page de notre histoire réunionnaise qui se tourne.

J'ai eu cette chance d'avoir pu le rencontrer à quelques reprises et partager quelques mots avec lui.

Echanges brefs, mais riches durant lesquels, il m'a parlé de sa vie, d'où est-ce qu'il venait, par où il est passé et où il est allé...

C'était un homme au parcours de vie exceptionnel, qui a su rebondir et être force de résilience.

A mon sens, il a voulu à travers son exemple transmettre un message à tous ceux qui l'ont côtoyé mais aussi à la population qui est le suivant : " nout tout lé kapab, nou lé pas plus, nou lé pas moin, respekt a nou".

Lors de ses rencontres avec Jean Hugues RATENON, j'ai été tout particulièrement touchée par sa générosité, sa volonté de partager ses valeurs, sa vision de la vie, de la politique, ses conseils et son franc parler ....

Agir Pou Nout Tout, le remercie pour son intérêt envers le monde associatif mais également envers notre association.

Et c'est au nom de tous les membres du conseil d'administration, des salariés et adhérents de l'association Agir Pou Nout Tout, que j'adresse à toute la famille de M. Hilaire Maillot, aux Salaziens, aux "Gaullistes" et aux réunionnais, nos sincères condoléances.