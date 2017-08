Les filets pourris de Saint-Gilles : "QUI" a touché le gros lot ?

Je suis stupéfait (et pas le seul, apparemment) par cette histoire de filets anti-requins !

Sous prétexte de protéger les baigneurs et pratiquants de sports nautiques... ON LEUR INTERDIT L'ACCES A LA MER !!!!!

Bien ! Sous prétexte que ces filets se sont barrés, ON CONTINUE DE LE LEUR INTERDIRE !!!!!

Question 1 : le marché d'appel d'offres de ces filets a-t-il été fait selon les règles ?

Question 2 : qui a touché les pots-de-vin pour des filets aussi minables ?

Question 3 : sommes-nous définitivement le pays le plus con de la Terre pour laisser ainsi élus corrompus et entrepreneurs corrupteurs faire la loi chez nous ?

