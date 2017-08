Les empoyés communaux de Ste-Suzanne en grève

À l’appel de la SAFPTR, de nombreux employés communaux de Sainte-Suzanne sont aujourd’hui en grève.



Parmi leurs revendications : une meilleure répartition des 35h sur 4,5 jours, la question de la titularisation, la mise en place d’un parking à destination des agents travaillant en centre-ville ou encore l’extension du RIFSEEP (Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État) aux catégories B et C avant la fin de l’année 2017.



Répondant "point par point aux revendications formulées par le SAFPTR" et après les avoir reçu les représentants du syndicat le jeudi 17 août, le maire de la commune, Maurice Gironcel, "déplore que le dialogue social n’ai pu permettre d’aboutir positivement".