Les emplois détruits par l'automation

Ouf! Après les Présidentielles, les Législatives. Et après, fini! Ou comment les fonds des problèmes ne sont jamais évoqués, masqués par un bruit de fond superficiel mais assourdissant : trois cent mille articles sur Macron, quelques entrefilets de la presse économique sur la déclaration du président de la Banque Mondiale.



Jim Yong Kim, c'est lui, est, à ce titre, l'un des maîtres du monde. Il a tenu un propos sans doute accidentel, ces gens-là ne parlent jamais sincèrement en public : "Nous estimons que les deux tiers des emplois existant dans les pays en développement seront anéantis par l'automation (1)." a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Los Angeles.



Exemples : les robots pour les emplois manuels, les algorithmes pour les emplois intellectuels, les imprimantes 3D pour la manufacture. Seul Hamon avait soulevé le voile sur ce sujet. Plus encore pour Yong Kim, 85% des boulots éthiopiens (100 millions d'habitants), 77% des postes chinois (1,4 milliards d'habitants), 72% des emplois thaïlandais, finiront en pertes et fracas.



La Chine a : rendu ses villes et airs irrespirables ; foré pour le pétrole en Afrique ; détruit des pans entiers de forêts au Laos, Cambodge, Vietnam, Chine du Nord-Ouest ; menacé l'Inde pour l'appropriation des eaux himalayennes. Le tout au service du commerce mondial. Et voilà qu'on nous dit enfin la vérité : tout cela n'aura servi qu'à la destruction. Des écosystèmes, des sociétés, des Hommes.



Le propos de Yong Kim est un discours martial, pour une guerre sociale et planétaire. Et notre cher nouveau président Macron, croyez-le bien, ne sera pas en reste. Rappelons qu'il était à 29 ans rapporteur de la commission Attali, "pour la libération de la croissance française", mise en place par Sarkozy. Pour suivre plus fidèlement encore la voie de Yong Kim. Vous l'avez voulu? Vous l'avez.



(1) businessinsider.fr/us/jim-yong-kim-world-bank-milken-conference-2017-5



Dr Bruno Bourgeon, président d'AID

D'après Charlie-Hebdo n°1295

www.aid97400.lautre.net