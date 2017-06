"Les électeurs réunionnais ont fait preuve de cohérence"

"Ce premier tour des élections législatives marque, à La Réunion comme au niveau national, la victoire de l'abstention qui atteint des niveaux record.



Dans ce contexte, il convient plus que jamais de remercier les électeurs qui se sont déplacés aujourd'hui pour remplir leur devoir civique et particulièrement tous ceux qui ont porté leur confiance sur les candidats que l'UDI soutenait.



Ces candidats sont d'ailleurs qualifiés pour le second tour de ces élections dans toutes les circonscriptions de La Réunion : dans la 1ère avec Jean-Jacques Morel, dans la 2ème avec Cyrille Melchior, dans la 3ème avec Nathalie Bassire, dans la 4ème avec David Lorion, dans la 5ème avec Daniel Gonthier, dans la 6ème avec Nadia Ramassamy, et dans la 7ème avec Fabrice Marouvin.



Par ces qualifications, mais aussi par cette abstention massive, les électeurs réunionnais ont exprimé d'une part leur volonté de changement, lassés des clivages politiques traditionnels, et d'autre part ces électeurs ont fait preuve de cohérence en qualifiant les candidats qui portent la même vision structurante de La Réunion que les principales collectivités : Région, Département, Intercommunalités, et la majorité des communes.



Il convient de saluer et d'amplifier cette cohérence dimanche prochain. Et j'appelle au plus large rassemblement derrière nos candidats pour le second tour, afin que nos députés portent cette vision et défendent ce projet au plus haut niveau pour permettre à La Réunion et aux Réunionnais de relever les enjeux à venir."



Présidente de l'UDI

Nassimah DINDAR