"Les dires qui sont attribués au maire de St-Denis sont erronés et incomplets"

La Ville de Saint-Denis a pris connaissance d’une parution ce jour, sur le site Zinfo 974 exposant des faits erronés sous le titre " Gilbert Annette humilie ses élus devant les commerçants ".Un blog tente d’ouvrir une polémique en exposant des faits supposés s’être déroulés hier soir, lors de la réunion entre le Maire et les élus d’une part, et d’autre part, le Collectif des commerçants et riverains du centre-ville concernant le plan de déplacements. Il convient de rétablir la vérité. Les dires qui sont attribués au Maire de Saint-Denis sont erronés et incomplets.En effet, à l’occasion de cette rencontre, le Maire de Saint-Denis a rappelé l’importance du rôle joué par les élus, en particulier dans le cadre des délégations qui leur sont attribuées. Ces délégations sont l’émanation directe du pouvoir exécutif du Maire dans un domaine de compétence donné. L’élu délégué est donc un acteur central de l’action municipale dans le processus de conception, d’analyse et de validation.Le Maire a informé le Collectif sur le fonctionnement collégial de l’équipe municipale, notamment à travers un Comité stratégique, traitant des sujets majeurs,composé du Maire et d’élus. Dans ce cadre, les décisions sont prises au terme d’un débat contradictoire permettant à chacun de présenter et défendre son point de vue.Cette organisation se situe à l’opposé d’un système de prise de décisions solitaires comme voudrait le faire croire cet article dont les sources s’avèrent douteuses ou malintentionnées.