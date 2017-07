Les diplômés 2017 récompensés aux Avirons

Comme tous les ans le maire des Avirons et son conseil municipal ont convié les lauréats des examens de fin d'année scolaire et universitaire (du CAP aux diplômes universitaires) à une cérémonie à la salle Georges Brassens.



Lors des discours officiels, le maire a tenu à féliciter les enfants de leur bon travail, et aussi rappelé le rôle essentiel des parents dans les études de leurs enfants. Il a également souligné que la collectivité a toujours eu pour priorité de mettre en place les moyens nécessaires pour que les conditions d'études soient les meilleures possibles.



La proviseure adjointe a rappelé les très bons résultats obtenus dans toutes les sections cette année. Les élus présents ont ensuite remis aux jeunes lauréats un sac multimédia, un bon cadeau et une clé USB.



Tous se sont ensuite retrouvés autour d'un pot de l'amitié en l'honneur des nouveaux diplômés.



Quant aux lauréats qui n'étaient pas présents à la cérémonie, ils peuvent venir chercher leur récompense avec un justificatif de réussite aux examens.