Les deux salariés du GIHP obtiennent gain de cause

Un accord a finalement été trouvé entre les deux salariés du Groupement pour l’Insertion des personnes handicapées (GIHP) et la direction. Désespéré, Kevin Séry, salarié du GIHP de Bois d'Olives, s’était posté sur le toit de l’antenne de St-Denis, ce mercredi matin, et menaçait de se suicider. Avec sa collègue, Laetitia Sautron, ils réclamaient notamment le paiement de leurs heures complémentaires: 82 pour cette dernière, 45 pour lui.Kevin Séry finira par descendre du toit après avoir discuté avec Maryline Isidore, élue à la mairie de Saint-Denis. Il a ensuite été pris en charge par les pompiers. La grève, débutée mardi 22 novembre , a pris fin en début d’après-midi hier. Les deux salariés ont obtenu gain de cause. Le président du GIHP Réunion, Eric Turpin a consenti au paiement des heures complémentaires. "Une solution pour les véhicules devrait aussi être trouvée demain avec l’inspection du travail", explique Laetitia Sautron soulagée.Juillet dernier, une salariée était entrée en grève de la faim pour dénoncer "des faits d’harcèlement moral". Une plainte avait été déposée. Une vingtaine d’autres plaintes de salariés de la structure ont également été portées devant les Prud’hommes.