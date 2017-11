A la Une ... Les deux frères ne feront plus leur loi à la gare routière de Saint-Joseph

Jeudi dernier en début d’après-midi, deux frères s’en sont pris à un jeune homme non loin de la gare routière de Saint-Joseph. B, le plus jeune, âgé de 23 ans, a un dangereux cocktail qui lui coule dans les veines. En début d’après-midi, il a déjà consommé de la bière, du whisky, de l’Artane et du zamal. C’est pour assouvir une envie de fumer une cigarette qu’il aborde un jeune homme, accompagné de sa petite amie, pour lui demander une cigarette. Une cigarette que le jeune homme lui refusera poliment puisqu’il lui en reste plus qu’une.



Sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants, Blaise* n’accepte pas sa réponse et lui assène un coup de poing au visage. En voyant la bagarre commencer son frère Jérémy* accoure dans sa direction et frappe la victime derrière la cuisse gauche. L’intervention du père des deux prévenus mettra fin à la scène de violence.



Interpellés sur les lieux, ils ont été placés en garde à vue avec 1,19mg d'alcool par litre d'air expiré, pour le plus jeune et 0,98 pour le plus âgé. Les deux frères se sont retrouvés tous les deux, ce vendredi, devant la justice dans le cadre d’une comparution immédiate. "Quand ils sont à la maison, ils ne boivent pas et obéissent mais quand ils sortent…", a indiqué le père lors de son audition.



"Tout le monde a peur d’eux"



9 mentions figurent au casier judiciaire du plus jeune frère. Blaise est d’ailleurs sorti de prison en juillet dernier. Son grand frère Jérémy a 5 mentions à son casier pour des faits de violences mais aussi pour port d’arme. Le 12 décembre prochain, il sera également convoqué pour des violences commises le 28 juillet dernier.



" Les gares routières deviennent des lieux infréquentables même en milieu d’après-midi", note la conseil de la partie civile. Les deux frères semblent faire régner la terreur dans la gare de Saint-Joseph. "Tout le monde a tellement peur d’eux que l’agent de sécurité n’intervient pas".



Pour l’avocat de la défense, l’inaction de l’agent de sécurité n’a pas lieu de lui être reproché puisque l’agression s’est déroulée non pas dans l’enceinte de la gare routière mais à proximité.



Il ne faut pas se fier à leur calme apparent soulève la procureur."B comparait 4 mois après avoir été condamné pour les mêmes faits en état de récidive comme son frère alors qu’il doit être bientôt jugé" .



Malgré les excuses adressées à la victime mais au vu de la gravité de leurs antécédents judiciaires, tous deux ont été condamnés à de la prison ferme. 12 mois de prison dont 4 avec sursis, 2 ans de mise à l’épreuve et la révocation d’une précédente peine de 2 mois pour Blaise. Son aîné écope de 12 mois dont 6 avec sursis et 2 ans de mise à l’épreuve. Les deux frères, conduits directement en prison à l’issue de l’audience, ont l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et l’obligation de trouver une formation ou un emploi par la suite. Pour le préjudice physique et moral de la victime, ils devront également solidairement s’acquitter de la somme de 1200 euros.



*prénoms d'emprunt





