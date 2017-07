Les détenus de Domenjod participent à la préservation du patrimoine naturel de l'île

Ce lundi 31 juillet, le Parc national de la Réunion (M. Jean-Philippe Delorme) et le Centre Pénitentiaire de Domenjod (M. Georges Casagrande) ont décidé de mener en collaboration le projet " LIFE + Forêt Sèche ".



Ce partenariat aura pour effet de préserver la biodiversité de la Réunion et d’offrir aux détenus du centre pénitentiaire des ateliers pédagogiques et de sensibilisation à la protection des milieux naturels.



Pendant l’année 2017-2018 les actionnaires de ce projet poursuivront la plantation des pié dbwa endémiques et indigènes de l’île. Ce projet a également besoin de bénévoles. Rien qu’en mars dernier, les détenus et le personnel encadrant ont déjà planté 250 arbres dans les hauts de la Grande Chaloupe. Ils poursuivront le reboisement de la forêt pour accompagner le projet LIFE+ Forêt Sèche dans

la plantation des 80 000 arbres prévus d’ici 2020.