Les députés réunionnais passés au crible du site nosdéputés.fr Le site Nosdéputés.fr a fait un bilan des activités des députés réunionnais. Un mois après la rentrée parlementaire, il est déjà possible pour les citoyens de faire le point.

Ericka Bareigts, députée NG de la première circonscription de la Réunion

La députée Ericka Bareigts a eu une activité de 4 semaines durant ce premier mois. En effet, elle a été présente et est intervenue 10 fois en commissions. Elle fait partie des 150 premiers députés pour la présence et les interventions. Elle a aussi fait 3 longues interventions en hémicycle. Elle n’a cependant posé aucune question écrite et orale au gouvernement.



Huguette Bello, députée GDR de la deuxième circonscription de La Réunion

La députée Huguette Bello a eu une activité de 3 semaines durant ce premier mois. Elle a été présente a une commission mais n’est pas intervenue. La députée a participé à 4 longues interventions en hémicycle et fait partie des 150 premiers députés a y avoir été présents. Elle a posé une question orale et fait encore partie des 150 premiers députés. Cependant elle n’a rédigé aucune question au gouvernement.



Nathalie Bassire, députée LR de la troisième circonscription de la Réunion

La députée Nathalie Bassire a été active 1 semaine durant ce premier mois. Une présence a été relevée en commission et elle fait partie des 150 premiers députés à y avoir assisté. Elle a également proposé une loi signée et fait encore partie des 150 premiers. Cependant elle n’a fait aucune intervention en commission ou en hémicycle et aucune question écrite ni orale n’a été posée au gouvernement.



David Lorion, député LR de la quatrième circonscription de la Réunion

Le député David Lorion a été actif 1 semaine durant ce premier mois. Il a été présent 3 fois en commission et fait partie des 150 premiers députés. Il n’a cependant fait aucune intervention en commission et en hémicycle, et n’a pas posé de question écrite ou orale au gouvernement.



Jean-Hugues Ratenon, député LFI de la cinquième circonscription de la Réunion

Le député Jean-Hugues Ratenon a eu une activité de 4 semaines durant ce premier mois. Il a été présent à 6 commissions mais n’a pas fait d’intervention. Dans hémicycle, 20 longues interventions ont été relevées, il fait partie des 150 premiers députés. Cependant il n’a posé aucune question écrite ou orale au gouvernement.



Nadia Ramassamy, députée LR de la sixième circonscription de la Réunion

La députée Nadia Ramassamy a eu une activité de 4 semaines durant ce premier mois. Elle a été présente à 8 commissions sans faire d’intervention, elle fait partie des 150 premiers députés. Aucune longue intervention en hémicycle n’a été relevée pour la députée. Elle n’a posé aucune question écrite ni orale au gouvernement.



Thierry Robert, député MODEM de la septième circonscription de la Réunion

Le député Thierry Robert a eu une activité de 3 semaines durant ce premier mois. Il a été présent à 2 commissions et fait partie des 150 premiers députés, il n’a fait aucune intervention durant celles-ci. Le député a fait 2 longues interventions en hémicycle, il fait partie des 150 premiers députés. Il a posé 1 question orale et aucune question écrite.

