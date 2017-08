Les déchèteries du TCO saturées, les agents débrayent

Le TCO rencontre depuis plusieurs mois une problématique préoccupante concernant le vidage des containers de ses déchèteries.



"La société mandatée pour cette prestation, la SRPU (la Société Réunion Propriété Urbaine Environnement), ne répond pas à ses engagements et met à mal le bon fonctionnement des déchèteries", informe ce mardi soir le TCO dans un communiqué.



Malgré la fermeture pendant 48h des déchèteries pour permettre à SRPU de rattraper son retard, "nous constatons avec regret que cette société n’arrive plus à assurer le service de vidage des caissons."



Les caissons pleins, non vidés en temps et en heure par le prestataire, obligent en effet les agents des déchèteries à refuser le dépôt de déchets des usagers.



Le TCO est totalement solidaire avec le débrayage



Excédés par cette situation, les agents des déchèteries organisent un débrayage demain à partir de 8h30 afin de faire entendre leur mécontentement.



La gouvernance du TCO tient à souligner qu'elle "soutient entièrement les agents des déchèteries qui font un travail formidable et qui du fait de la défaillance de la SRPU, font l’objet d’attaques et d’agressions verbales des usagers mécontents, eux-mêmes victimes de cette situation. Et nous mettons tout en œuvre pour résoudre au plus vite ce problème."



Les 12 déchèteries de l’Ouest seront donc fermées mercredi matin, mercredi 23 août de 8h30 à 10h00.



Le TCO présente ses excuses pour la gêne occasionnée.