Les dangereux planteurs

Premièrement, le sucre ( saccharose) est néfaste pour la santé, c'est une source de plaisir mais c'est complètement inutile pour le fonctionnement de l'organisme.



L'organisme a besoin d’un sucre : le glucose pour fonctionner et Il peut "l'extraire" des aliments comme le pain, le riz .....



Des études scientifiques récentes démontrent que c'est le sucre qui est responsable des plaques d’athérome. Ces fameuses plaques qui bouchent les artères.



Le cholestérol n’est en effet pas aussi responsable des maladies cardio-vasculaires que l’on veut le prétendre (Cholestérol, le grand bluff, un film d'Anne Georget (France, 2016, 83 min.) .



Le documentaire, puisement documenté démontre que l’industrie pharmaceutique est derrière une vaste supercherie pour vendre les medicaments anti-cholestérols



Le cholestérol est un transporteur de graisses dans l'organisme et il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol.



Par contre il y a toujours un mauvais saccharose ( le sucre issu de la canne ou de la betterave) .



Arrêtons d'acheter des produits manufacturés sucrés ou du sucre qui sont nocifs pour la santé.



Ce serait bien malheureux pour ces pauvres planteurs détenteurs de gros tracteurs flambant neufs exposés devant le Barachois mais la santé des Réunionnais se trouverait améliorée.



Retournons à des bases alimentaires saines en sucrant avec des produits naturels, les fruits , le miel les aliments.



Les actions des planteurs de ces derniers jours sont doublement injustifiées.



Ils défendent un produit dangereux et ils paralysent l’économie réunionnaise



Les institutions participent par l’intermédiaire des subventions à ce qui peut s’apparenter à un vaste trafic des lobbys de l'industrie sucrière.



La santé des réunionnais n'est-elle pas plus importante que l'aide à des filières désuètes voire dangereuses.



Une réflexion d'un simple citoyen.