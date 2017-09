Les créations d'entreprise baissent dans tous les secteurs

Mail Communiqué Les créations d'entreprise baissent dans tous les secteurs

les créations d’entreprises sont en repli à La Réunion au 2e trimestre 2017 (- 3 %), après un regain au début de l’année. Tous les secteurs d’activité sont touchés par cette baisse, notamment le secteur des "autres services". Les immatriculations sous le statut de micro-entrepreneur sont stables.



Au 2e trimestre 2017, 1 501 entreprises ont été créées à La Réunion, soit un repli de 3 % après un 1er trimestre 2017 en hausse (+5%). Dans les autres DOM, les créations d’entreprises augmentent en Guadeloupe (+ 2 %), diminuent légèrement en Martinique (- 1 %) et chutent fortement en Guyane (- 16 %).



Au niveau national, le nombre d’entreprises créées baisse également ce trimestre (- 1,7 %).



Les créations d’entreprises reculent dans tous les secteurs d’activité réunionnais au 2e trimestre 2017. C'est le cas notamment dans le secteur des "autres services" (- 4 %), qui génère néanmoins la moitié des créations. Les créations d’entreprises sont également moins nombreuses dans l’industrie.



Après une hausse au trimestre précédent, les créations d’entreprises sous le statut de micro-entrepreneur sont stables. À La Réunion, le statut de micro-entrepreneur ne représente que 18 % des créations, contre 40 % en France. Huit créations de micro-entrepreneurs sur dix se font dans les "autres services".



Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le nombre de créations diminue à la fois pour les sociétés et pour les entreprises individuelles.



Léger recul des créations ces 12 derniers mois



Sur douze mois (juillet 2016 à juin 2017), les créations d’entreprises à La Réunion reculent de 1,1 % par rapport à la même période un an auparavant (juillet 2015 à juin 2016). Au niveau national, le nombre de créations augmente (+ 3,1 %).



Sur douze mois, les créations d’entreprises progressent dans le secteur "autres services" (+ 6,7 %). En revanche, elles diminuent dans la construction (- 14,8 %) et dans le "commerce, transports, hébergement et restauration" (- 6,3 %).

Zinfos974 Lu 115 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Les 360 aires de pique-nique de La Réunion référencées Les Rencontres Notariales s'invitent dans votre commune