Les contrôles techniques plus corsés et plus chers en 2018

La directive européenne risque de faire grincer des dents... À partir de mai 2018, le contrôle technique donnera lieu à des vérifications plus poussées. À l'heure actuelle, 124 points de contrôles sont listés et passés au crible.



La directive prévoit l'inspection de pas moins de 400 points, révèle Europe1. Qui dit plus de vérifications dit plus de temps passé sur le véhicule et par conséquent plus d'argent à débourser pour l'automobiliste...



Parmi les nouveaux points de vérification, appuie-têtes, accoudoirs, ou encore rétroviseurs intérieurs. Une centaine de défauts critiques viennent par ailleurs compléter le dispositif. Des défauts qui entraîneront l'immobilisation immédiate du véhicule et ce, jusqu'à ce que le problème soit réglé.



Le propriétaire d'un véhicule présentant un défaut critique se verra remettre une vignette valable une journée. Cette dernière, accolée sur le pare-brise, lui donnera juste le temps de se rendre dans un garage. S'il se sert de la voiture sans l'avoir réparée, l'automobiliste risquera une amende de 135 euros.