"Les contrats aidés sont essentiels pour préserver la cohésion sociale"

"À travers diverses déclarations, le Gouvernement a annoncé son intention de diminuer les contrats aidés.



L’application d’une telle orientation à La Réunion aurait des effets désastreux compte tenu d’une part, de la gravité de la situation sociale et d’autre part, de la contribution importante des emplois aidés dans le fonctionnement des services publics.



Ainsi, les conditions pour la prochaine rentrée scolaire risquent d’être sérieusement dégradées.



Il y a donc urgence à agir pour que la spécificité de La Réunion soit prise en compte par le Gouvernement et qu’aucune diminution des contrats aidés n’intervienne pour notre département.



C’est dans cet esprit que le Maire de la commune du Tampon, André Thien Ah Koon, a adressé ce vendredi un courrier au Préfet et aux parlementaires de la Réunion afin que le volume de contrats aidés et notamment ceux affectés aux écoles, soient reconduits à l’identique de l’année précédente.



L’union des Réunionnais est nécessaire pour sauvegarder l’essentiel et préserver la cohésion sociale dans le contexte d’une situation potentiellement explosive."