Les contrats aidés seront "ciblés" annonce la ministre du Travail

La ministre du Travail prévoit de cibler davantage les emplois aidés. Muriel Pénicaud a accordé au journal Le Monde un entretien dans lequel elle annonce que les emplois aidés, dont le nombre va diminuer en 2017, seront « ciblés » sur les personnes les plus éloignées de l’emploi et réservés aux secteurs qui en ont « le plus besoin ».



« C’est faux de dire qu’on va les supprimer : on va les cibler sur les personnes les plus éloignées de l’emploi et dans les secteurs où il y en a le plus besoin, notamment pour l’accompagnement des élèves handicapés, l’outre-mer et l’urgence en matière sociale et sanitaire », annonce-t-elle.



Muriel Pénicaud reste sur sa position très critique sur le dispositif des contrats aidés. « Il n’est pas raisonnable de faire croire que c’est une solution efficace, quand seulement un demandeur d’emploi sur quatre dans le secteur non marchand trouve ensuite un emploi durable », plaide-t-elle.



A l’inverse, la ministre dit vouloir développer davantage « les formations longues, afin de favoriser l’emploi durable ».



Ainsi, près de 15 milliards d’euros sur cinq ans devraient être consacrés à la formation, ce qui donnerait « potentiellement un million de personnes en formation chaque année », ajoute-t-elle.



Rappelons que le gouvernement prévoit une baisse drastique du nombre de contrats aidés, avec 310 000 en 2017 contre 459 000 signés en 2016 et une nouvelle baisse programmée en 2018.