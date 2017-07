Les comptes du CHU certifiés malgré les turbulences financières

Le CHU de La Réunion voit ses comptes certifiés pour l’année 2016. "Une excellente nouvelle" pour l'établissement qui se réjouit de disposer "de comptes et d’une information financière fiables".



"L’opinion favorable du commissaire aux comptes porte sur la qualité et la fiabilité des processus de gestion du CHU. L’avis favorable du certificateur a été obtenu au terme d’une année de très forte mobilisation des équipes du CHU avec l’appui du trésorier de l’établissement, de la Direction régionale des finances publiques et de l’Agence de Santé Océan Indien", se félicite le CHU.



Toutefois, la situation financière 2016 se dégrade, avec un déficit de 35 millions d'euros. "Mais le CHU présente en septembre 2017 son plan stratégique et de redressement au COPERMO (Comité interministériel de performance et de modernisation hospitalière", veut rassurer l'établissement, pour qui cette situation résulte de deux types facteurs. Tout d'abord facteurs dits "exogènes" relatifs aux "missions spécifiques" du CHU de La Réunion, et "qui se traduisent par l’identification de facteurs de surcoûts évalués par l'établissement à 19 millions d'euros".



Des surcoûts actuellement analysés par un groupe de travail, sur lesquels le Comité interministériel de performance et de modernisation hospitalière devrait donner une réponse le 26 septembre prochain.



"Une année charnière"



Autre type de facteurs avancés, des facteurs "de gestion" qui appellent selon l'établissement "un plan d’actions 2017-2021 du CHU, de nature à agir tant sur les dépenses que sur les recettes".



Par ailleurs, l'établissement tient à souligner que l’année 2016 a été une "année charnière" : "une année de transition vers une gouvernance, une stratégie et une approche économique rénovées, soucieuses de fondamentaux de gestion sains et durables, qui ne pourront que s’apprécier à l’aune des résultats du CHU sur la période 2016-2021".



L'occasion de rappeler qu'elle fut également la dernière année de mise en œuvre du protocole de fusion et du changement du directeur général en juin 2016 après un intérim de quatre mois.



"Enfin, la remise à niveau du cycle comptable visant à faire certifier les comptes 2016 et la poursuite du développement des activités nouvelles ne sont que des exemples des fondamentaux de l’année", conclut le CHU.