Les compléments de l'AAH désormais accessibles à Mayotte

Une ordonnance présentée par la ministre de la santé et des solidarités et par le secrétariat d'état chargé des personnes handicapées prévoit la mise en place des compléments de l’AAH (allocation pour adulte handicapé) à Mayotte. Un mesure qui n'existait pas jusqu'ici.



Alors que ce texte a été adopté en Conseil des ministres, Annick Girardin s'en félicite. La ministre des Outre-mer se réjouit en effet de cette "nouvelle étape dans l'évolution des droits reconnus aux ultramarins et tout particulièrement aux Mahorais dans le domaine de la santé".