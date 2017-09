Les commerçants s'interrogent : Où est donc passée Mme Bareigts ?

Durant la campagne des Législatives, j'ai eu l'occasion de rencontrer des commerçants du centre-ville. Ils m'avaient informé de leurs difficultés sociales, fiscales et commerciales. Les entraves actuelles à la circulation, imposées par la municipalité, auraient pu être évitées si des relations sincères de dialogue précédaient aux décisions. Les évènements de ces derniers jours soulèvent donc un sérieux problème de respect du citoyen par la majorité municipale à Saint Denis.



De plus, lors de ces législatives Mme Bareigts était venue délivrer sa propagande électorale en ville mais elle a caché aux intéressés le mauvais coup qui était déjà programmée. A ce moment-là, elle était très médiatisée. Mais, où est-elle aujourd'hui ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que les commerçants manifestent leur incompréhension et mécontentement. Pourquoi n'intervient-elle pas auprès du maire en faveur des commerçants alors que chacun sais qu'elle est très influente auprès du maire ?



Gageons que les commerçants et les riverains tireront toutes les leçons de ce désordre urbain car, ce sont eux qui ont eu le plus perdu.