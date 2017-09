Les commerçants et le maire de St-Denis signent une trêve de 24H

Gilbert Annette et les commerçants se quittent ce lundi soir dos à dos. Après plus de deux heures de réunion en mairie, les protagonistes s'entendent simplement sur une trêve de 24H.



La délégation du Collectif "Saint-Denis en colère" a proposé au maire une première solution qui consisterait à "réouvrir la rue Maréchal Leclerc et Félix Guyon "dans le sens montant, c’est-à-dire dans le sens est-ouest pour la circulation globale, pour recréer du trafic dans ce sens", selon les termes de Sophie Repiquet, porte-parole du collectif.



Face à cette proposition, le maire de Saint-Denis, qui recevait la délégation depuis 18h, a indiqué vouloir étudier "quatre opérations techniques" qui seront abordées ce mardi à partir de 17H en comité de suivi. Et ce n'est qu'après cette réunion du comité que Gilbert Annette statuera sur la décision retenue.



De son côté, les membres du collectif "se donnent 24H pour savoir si on continue ou on arrête le mouvement", en fonction de la décision du maire.



Rappelons que les commerçants qui se disent impactés par la modification du plan de circulation donnent de la voix depuis trois semaines et le début de leur mobilisation.



Un mot d’ordre qui a séduit pas moins de 1500 personnes, signataires de la pétition demandant à la mairie l’arrêt immédiat de ce nouveau tracé interdisant l'accès aux véhicules rue Felix Guyon et Maréchal Leclerc, et le retour à l'ancien sens de circulation. Les commerçants et riverains concernés ne veulent en effet pas attendre les deux mois de test proposés par la mairie. Une décision qui avait été proposée, et difficilement acceptée par les professionnels et certains riverains du collectif le 24 août dernier.