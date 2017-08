Les commerçants de St-Denis promettent des actions

Le changement de circulation dans le centre-ville de Saint-Denis ne passe décidément pas. Le collectif "Saint-Denis en Colère" s'est constitué lors de la publication de l'arrêté municipal du 4 août 2017 modifiant la circulation dans la rue Félix Guyon. Ce collectif regroupe des membres de l'UCD (Union des commerçants dionysiens), de l'AGCV (Association de gestion du centre-ville) mais aussi des artisans, des maraîchers, des usagers et des riverains."Cette composition plurielle retranscrit la réalité de la fronde commune qui se lève pour protester contre la décision unilatérale et non concertée de la mairie et de ses satellites s'agissant du plan de circulation urbain", explique le collectif dans un communiqué.Le jeudi 24 août, les commerçants du centre-ville dionysien avaient été reçus en mairie de Saint-Denis , après s'être entretenus avec Ibrahim Patel (président de la CCIR) et Bernard Picardo (président de la Chambre de métiers). Le maire, Gilbert Annette, avait indiqué le maintien du dispositif, en demandant aux commerçants de patienter deux mois, le temps de l'évaluer. Une rencontre qui avait suscité la déception de la délégation."Nous lui avions alors accordé un délai de 48 heures pour suspendre son arrêté afin de permettre la reprise des négociations à travers la mise en place d'une commission consultative à laquelle nous demandions à prendre part activement", rappelle le collectif.Selon les commerçants, la mairie a part la suite annoncé "de manière fallacieuse notre participation à la constitution d'un comité de suivi". Il indique ce lundi n'avoir "jamais accepté de participer à une quelconque commission". Le délai de 48 heures est à présent passé et l'arrêté n'a pas été suspendu.Le collectif appelle désormais "à une mobilisation collective de toutes les personnes qui se sentent concernées et victimes de cette situation" et va engager "dès ce jour une série de diverses actions qui conduiront à un durcissement du mouvement dans les jours à venir jusqu'à la suspension de l’arrêté qui marquera notre retour à la table des négociations."Et de conclure : "Nous ne sommes en aucun cas les ennemis du développement du transport en commun mais contre le tracé actuel qui pénalise de manière démesurée les usagers du centre-ville dans leur ensemble."