Les collégiens s'informent sur les métiers dans le développement durable

Aujourd’hui La Réunion produit 36% d’énergies renouvelables et a pour objectif en 2020 d’atteindre les 50% de productivité.



Dans le cadre de la SEDD (la Semaine Européenne du Développement Durable), la Cité des métiers a accueilli une quarantaine de jeunes collégiens pour découvrir le secteur des énergies renouvelables.



L'objectif de la Cité des métiers et la SPL Énergies Réunion : susciter des vocations de la part de la jeune génération, expliquer ce que sont les énergies renouvelables, faire découvrir les formations auxquelles ce jeune public peut accéder ainsi que les métiers du secteur.



Victor Lauret, professionnel des énergies renouvelables, venu expliquer son métier aux enfants, a donné des idées à Nathan, 14 ans. "J’ai encore du temps devant moi, mais j’aimerais bien travailler dans les énergies renouvelables. Je sais que La Réunion a du potentiel pour augmenter sa productivité en énergies renouvelables et j’aimerais être acteur de cela", affirme déjà l'écolier. "C’est vrai qu’on peut préserver notre île en trouvant de nouveaux systèmes pour créer nous-même notre propre énergie. J’aimerais bien faire des études la dedans pour mieux comprendre ce secteur", confie Stéphanie, elle aussi ravie d’avoir pu découvrir ce secteur en plein développement.



Située à Saint-Pierre, la Cité des métiers a pour mission principale d’accompagner les futurs actifs dans le choix de leur orientation professionnelle, les sensibiliser au monde du travail et les informer sur les démarches à engager.



Pour guider au mieux ces jeunes, la Cité des métiers a donc créé le concept du Zoom métier : un concept interactif et participatif où les jeunes des milieux scolaires rencontrent les professionnels du monde de l’entreprise venus partager leurs expériences et connaissances autour d’un métier ou d’un secteur d’activités.