Les cocus, votez !

Ils sont quelques uns et quelques unes à se présenter à pratiquement toutes les élections, ils cumulent, ils passent d’un mandat à l’autre sans aucune efficacité dans leur combat politique mais ils sont là, indéboulonnables, et interdisant à la nouvelle génération d’éclore.



Les exemples sont nombreux, trop nombreux alors je vais prendre les plus emblématiques afin de souligner les incohérences des discours et des actes. Car ces candidats perpétuels se mentent à eux mêmes et aux électeurs.



La plus caricaturale est Nadia Ramassamy (pauvre 6ème circonscription entre l’incompétente Monique Orphé et la tout aussi inactive Nadia Ramassamy, je plains ces électeurs). Nadia Ramassamy Conseillère Générale de Ste Suzanne de 1998 à 2004, candidate en 2007 (elle réalise 3,87% des suffrages), candidate à la Mairie de Ste Suzanne en 2008 (elle réalise 7,26%), élue au Conseil Régional en 2010 (2ème vice-présidente en charge de l’égalité des chances et des solidarités), élue au Conseil Départemental en 2015 (8ème vice-présidente en charge de la jeunesse), élue également au Conseil Régional en 2015 (4ème vice-présidente en charge de la politique du logement) … et bien ça ne lui suffit pas, elle veut être députée !



Ce qui est choquant c’est qu’en 2015, elle a demandé la confiance des réunionnais aux élections régionales et départementales, et quelques mois plus tard elle est prête à tout laisse tomber pour aller à Paris. Nous devrions demander à ces élus en manque de reconnaissance de terminer leurs mandats avant d’en demander un autre. Car les électeurs de madame Ramassamy sont des cocus, et dans la 6ème circonscription les électeurs qui lui confieraient encore une fois leur confiance se retrouveront surement cocus à la prochaine élection. Car n’oublions pas qu’elle sera touchée par le cumul des mandats.



On ne m’enlèvera pas l’idée que cette course au mandat est exactement ce que les électeurs rejettent, des élus en manque d’indemnités ou de reconnaissance qui a force de cumuler les casquettes, les titres et les indemnités qui vont avec, sont totalement hors sol et ne pensent qu’à leur carrière au lieu de s’engager dans leur mandat initial. Et que l’on ne vienne pas m’expliquer qu’elle sera plus efficace à l’Assemblée Nationale alors qu’elle a démontré sa légèreté aux Conseils Départemental et Régional depuis plusieurs années. Bref, elle squatte les places et empêche à d’autres intelligences, plus engagées et plus efficaces, de se présenter. C’est navrant, pathétique et désolant.



Le deuxième cas : Huguette Bello. Elle aussi cumule dans le temps et sur le territoire les postes. Députée depuis 20 ans, elle fut en même temps maire de St Paul entre 2008 et 2014. Cette femme a été élue la première fois en 1983 ! Cela fait donc 34 ans qu’elle aussi se conserve des postes et des titres. Et quand je l’entends venir demander un cinquième mandat et prôner en même temps la loi de moralisation qui vise à réduire dans le temps le nombre de mandat de député à 3, c’est vraiment se ficher du monde ! Si elle veut contribuer au renouvellement de la classe politique et être en accord avec ses paroles, elle a juste à renoncer à se représenter. D’autant que nous pouvons être à peu prés sûr qu’en 2020, elle se représentera à la Mairie de St Paul et devra démissionner de l’Assemblée Nationale. Elle aussi, poussée par son ambition, elle oublie simplement le respect de la parole donnée. Deux femmes, deux camps et une seule devise : je suis partout et j’y reste …jusqu’à la prochaine élection.