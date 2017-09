Les clichés de Stéphane Michel pour redécouvrir notre patrimoine

Paysages, plantes, animaux, maisons, musées, églises… Stéphane Michel prend des clichés de tout ce que l’on connaît à La Réunion et de ce que l’on ne connaît pas encore… Et pour les Journées Européennes du Patrimoine ce week-end, le photographe nous propose de belles vues de cases créoles, du musée Stella Matutina, de la mairie de Saint-Denis, du cirque de Cilaos, d’un salon de coiffure emblématique, de la Cité du volcan…Si Stéphane Michel habite à la Source à Saint-Denis, il se dit "curieux de la nature au sens propre et au sens figuré". Il souhaite "montrer le côté inédit et sauvage à moins d’une heure de marche, voire tout près de nos habitations".Des photos à retrouver sur son site: Île de La Réunion, "Les derniers espaces sauvages"