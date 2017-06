Les chirurgiens-dentistes "révoltés"

Mobilisée en mars dernier pour protester contre une "politique de santé low-cost", la filière dentaire réitère son mouvement. De nombreux chirurgiens-dentistes ont ainsi décidé de fermer leurs cabinets pour une grève ce mardi, devant la préfecture. Une mobilisation particulièrement forte, relève Miliau Le Berre, le porte-parole du mouvement, qui indique que "250 cabinets sont fermés sur les 380 de l'île, et la majorité le resteront pour la journée".



L'instauration par le précédent gouvernement d'un règlement arbitrale suite à l'échec des négociations conventionnelles ne passe pas auprès auprès des praticiens. Prévu pour janvier 2018, il est vivement contesté en ce qu'il contribuerait à "réduire leurs libertés et leurs indépendance" et "limiter leurs investissements pour une dentisterie moderne, sans douleurs, de qualité". Il représente également selon les manifestants une "menace pour les emplois directs et indirects" ainsi que pour "la mission de service public des cabinets de ville" en ce que "certains soins ne pourrons plus être réalisés et engorgerons les services hospitaliers". Une "baisse de 15% des remboursements sur la prothèse fixe" est également décriée.



Une délégation a été reçue en préfecture en milieu de matinée pour le dépôt d'une motion listant leurs revendications. "Cette motion sera transmise au ministère des Outre-mer (...) On communiquera aussi avec le ministère de la santé pour faire bouger les choses", fait savoir Miliau Le Berre à la sortie de l'entretien.