Les chiffres de la rentrée scolaire 2017 à La Réunion

225 710 écoliers, collégiens et lycéens sont attendus à la rentrée dans l’académie (public et privé) soit 760 élèves supplémentaires par rapport à l’année 2016-2017.



Parmi eux, 118 700 élèves inscrits dans l’enseignement du premier degré et 102 530 élèves dans le second degré retrouveront les bancs de l’école, avec un effectif plus conséquent, soit 600 élèves de plus que l’an dernier.



Le nombre de places dans les lycées est revu à la hausse, soit 480 élèves de plus contre 56 à 60 élèves supplémentaires dans les collèges et lycées professionnels. 4480 étudiants en post bac de lycée et 4926 élèves en situation de handicap seront également scolarisés dans un établissement en inclusion individuelle ou collective.



92,1% des élèves inscrits dans le premier degré et second degré le sont dans le secteur public contre 7,9% dans le privé. Pour les encadrer, 16 334 enseignants seront mobilisés dans les 655 écoles et les établissements du second degré (Public et privé confondus).



Parmi ces établissements, 523 sont des écoles 84 des collèges et 48 sont des lycées. 4 nouvelles structures scolaires ouvrent leurs portes lors de cette rentrée. Il s’agit du lycée Nord à Saint-Denis, un collège privé (annexe du collège Saint-Charles à Saint-Pierre), l’école élémentaire André Marimoutou à Saint-Benoît, l’’école élémentaire Aimé Césaire à Saint-Pierre et l’école primaire Blanche Pierson, à Saint-Paul.



L’organisation du temps scolaire reste elle inchangée.