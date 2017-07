Les castings Elite Model Look Reunion Island auront lieu en septembre

En 2011 Pauline Hoarau participait à la sélection Elite Model Look Reunion Island avant de décrocher quelques mois plus tard à Shanghai un contrat international avec l'agence Elite... En 2014 c'est Leia Matagne qui était découverte par les équipes d'Elite Model Look Réunion Island et qui s'imposait à Milan. Pauline, aujourd'hui, a la carrière que l'on connait et Leia devrait bientôt lui emboîter le pas sur les plus grands podiums du monde.



L'année dernière Kiara Sztrakoniczky remportait le concours Elite Model Look Réunion Island et a pu participer à la grande finale internationale de Lisbonne. Qui va lui succéder ? Cette année deux grands castings se tiendront dans les Galeries Carrefour le 6 septembre à Saint-Pierre et le 9 septembre au Carrefour Sainte-Clotilde à partir de 15h.



Pour participer:

- il faut être âgée de 14 à 21 ans et mesurer au moins 1m70.

- Il faut se présenter avec une pièce d'identité (et une autorisation parentale si les mineures viennent seules).



Les jeunes filles devront se munir d'une paire de chaussures à talon, venir avec un maillot de bain 2 pièces et pour défiler porter des vêtements près du corps (leggings, slim, short, jupe, robe). Les participantes doivent se présenter non maquillées. Une aventure humaine incroyable attend les 10 finalistes...