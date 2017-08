Les carburants en hausse au 1er septembre

La préfecture a communiqué ce jeudi le prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à compter du 1er septembre 2017. Le Litre de sans-plomb augmente de 2 centimes et passe à 1,33 euro/litre. Le gazole est en hausse de 1 centime (0,99 euro/litre) et le gaz passe de 16,20 euros à 17,01 euros, soit une augmentation de 81 centimes.



Dans le détail, indique la préfecture, la hausse sensible (+ 9,83 %) de la cotation est à peine contredite par une la baisse modérée du fret (- 4,05 %) mais est plus impactée par l’appréciation de l’euro (+ 2,97% %). En définitive, le prix CAF n’évolue " que " de 5,43%. Le prix public du sans-plomb augmente de 2cts à 1,33 €/litre.



La cotation moyenne du gazole connaît également une hausse au cours au mois d’août (+ 5,54 %). Cette hausse, à peine contredite par la baisse du fret (-4,05%), est modérée par l’appréciation de l’euro face au dollar (+ 2,97 %). La conjonction de ces paramètres induit une faible hausse du prix CAF de + 1,87 %. Le prix de vente augmente toutefois de 1 ct à 0,99 €/litre.



La cotation mensuelle (issue de la pondération) du gaz est en très forte hausse de 24,93 % et induit une hausse de 100 cts du prix final. L’appréciation de l’euro (+2,95 %), de son coté, est responsable de la baisse du prix de la bouteille à hauteur de 11 cts. Le contrat de fret est inchangé. Le prix final de la bouteille s’établit à 17,01 € contre 16,20 le mois précédent.