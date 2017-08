Mail La grande Une Les bus de Transport C. Joseph en opération escargot entre St-Pierre et St-Louis

Eric Caroupapoullé, et ses salariés se rendront ensuite au conseil communautaire réuni à la mairie de St-Pierre.



A quelques heures de la tenue du conseil communautaire de la CIVIS, qui va se pencher sur l'attribution de la délégation de service public (DSP), les grévistes de Transport C. Joseph ont décidé de manifester leur colère en organisant une opération escargot aller-retour sur la quatre-voies entre St-Pierre et St-Louis. Le PDG, Eric Caroupapoullé, et ses salariés se rendront ensuite au conseil communautaire réuni à la mairie de St-Pierre. Une manifestation qui engendre d'importants embouteillages dans le secteur.



