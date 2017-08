Les braqueurs du Super U sont repartis les mains vides

Le vigile grièvement blessé, des employés, le gérant et tout un quartier sous le choc . La nuit de jeudi a été agitée comme jamais sur la Chaussée royale de Saint-Paul. A l'intérieur du Super U, un braquage à main armée s'y est déroulé après 19H30. Un important dispositif a été déployé sur les lieux durant deux interminables heures. Et pourtant, selon le gérant Jean-Pierre Lao Ouine, encore très affecté par ce qui s'est passé dans son commerce, les braqueurs sont repartis les mains vides. Les malfrats n'ont rien dérobé, alors qu'ils tentaient de repartir avec l'argent contenu dans le coffre.Alors que le magasin allait fermer ses portes à 19h30, au moins deux braqueurs ont fait irruption. Des coups de feu ont été tirés, touchant le vigile. Aujourd’hui, son pronostic vital n’est pas engagé. La caissière qui s’était retranchée durant près de trois heures, finalement exfiltrée saine et sauve, est toujours en état de choc. "Le magasin ouvrira dès que les salariés se sentiront prêts", indique le gérant.Les malfrats sont toujours activement recherchés par les forces de l’ordre.