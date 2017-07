Les bolides du 48e Tour auto sont lâchés

Top départ depuis 19h du 48e Tour auto depuis le circuit de la Jamaïque. Ce rendez-vous automobile est attendu par tous les amateurs de rallye, ils viennent soutenir les 98 engagés dans cette course qui se déroulera sur 3 jours (28-29-30 juillet).



Le favori cette année, ce n’est pas Stéphane Sam-Caw-Frève. Lui qui reste sur 3 victoires d’affilée (2015, 2016, 2017), a décidé de ne pas participer à la compétition cette année. C’est Jean-Marie Cuoq qui est donné grand favori de ce rallye, derrière le volant de sa Citroën C4 WRC avec laquelle il a déjà remporté 4 titres de champion de France sur terre et un titre sur asphalte entre 2013 et 2016. Ce pilote possède donc un palmarès bien rempli puisqu’il est décuple champion de France. Pour rappel, Sébastien Loeb est le seul pilote français à avoir un meilleur palmarès que Jean-Marie Cuoq. Le pilote tout droit venu d’Ardèche avait déjà participé au Tour auto l’année précèdente et il avait terminé troisième derrière Stéphane Sam-Caw-Frève et Gilles Panizzi. L’Ardèchois espère mieux faire cette année, lui qui affirme être venu en touriste l’an dernier.



Dans la concurrence locale, Farouck Moullan et Damien Dorseuil font partie des outsiders du top 3 « scratch ». Ils roulent tous les deux en Peugeot et ils pilotent respectivement une 206 WRC et une 208 T16 R5.



Après plus de 15 rallyes effectués en métropole, le dernier rallye de Farouck Moullan sur notre île remonte à 2012. Le pilote originaire de Saint Louis fait son retour sur les routes réunionnaises au volant de la même voiture qui s’est imposée il y a un an entre les mains de Stéphane Sam-Caw-Frève. Conscient du niveau de difficulté, il espère pouvoir titiller Jean-Marie Cuoq qu’il qualifie « d’intouchable ».