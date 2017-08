Les boîtes de nuit et festivals vont devoir baisser le volume

Alors que 12 à 13 % de la population française, (6 à 8 millions de personnes) sont touchés par des problèmes d'audition, u ne série de mesures visant à "protéger l'audition du public" vient d'être publiée au Journal officiel. L es discothèques et les festivals vont ainsi devoir se soumettre à une réglementation plus stricte concernant le volume sonore de la musique qu'ils diffusent.



Sur 15 minutes, le volume ne pourra désormais plus dépasser 102 décibels, au lieu de 105 décibels depuis 1998. Et quand il s'agit d'enfants jusqu'à six ans, la limite est abaissée à 94 décibels.



Afin d'assurer un respect de ces mesures, les endroits concernés devront afficher enregistrer le niveau et tenir ces enregistrements à disposition en cas de contrôle. Des obligations qui s'appliquent à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et pouvant accueillir plus de 300 personnes.



Par ailleurs, les lieux concernés seront tenus d'informer le public sur les risques auditifs, de mettre à leur disposition gratuitement des protections auditives (du type bouchons d'oreilles), mais aussi de créer des "zones de repos auditif" ou, à défaut, mettre en place des "périodes de repos auditif" durant lesquelles le niveau sonore ne dépassera pas 80 décibels.



En cas d'infraction, une contravention de 1 500 euros (3 000 en cas de récidive) et la confiscation du matériel de sonorisation sont encourues. "Notre oreille commence à souffrir sans que nous le sachions à partir d'une exposition à 85 décibels pendant 8 heures" alerte le Centre d'information et de documentation sur le bruit.