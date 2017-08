Les besoins de la Banque alimentaire : Nos élus s'en foutent à l'aise

Hier, les responsables de la Banque Alimentaire des Mascareignes avaient invité nos députés afin de leur exposer leurs besoins et leurs faibles moyens eu égard au nombre croissant de nécessiteux.

Le seul à avoir répondu à l'invitation fut Jean-Hugues Ratenon dont on salue le fait qu'il fait, lui, ce pourquoi il a été élu : tenter d'améliorer le sort des plus pauvres au lieu de son propre sort.

Les autres députés ont souverainement méprisé de répondre à l'invitation pourtant lancée de longue date. Donc, qu'on ne vienne pas nous prétexter une absence hors département et autres fariboles de la même farine !



La Banque alimentaire reçoit des dons notamment des grandes surfaces. L'oeuvre, qui fonctionne à coups de bénévolats, est plus que méritoire. C'est de l'Humanisme avec un grand "H".

Aller les voir ? Pourquoi faire ?

Il ne s'agit que de pauvres, non ?

