Les bacheliers de Saint-Joseph félicités

Le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, a convié les 794 lauréats des Lycées de Vincendo, de Pierre Poivre et du Lycée professionnel Paul Langevin, pour une cérémonie organisée en leur honneur. Cette cérémonie a été l'occasion pour le maire et l'élu délégué à la jeunesse, Sylvain Hoareau, de "féliciter les jeunes diplômés, de les encourager pour la suite de leur parcours et de rappeler à ces derniers les engagements de la municipalité en faveur des jeunes".

Pour rappel, le Lycée de Vincendo compte 168 lauréats (84 Bac Général ; 71 Bac Technologique ; 13 Bac Pro), le Lycée Pierre Poivre, 230 lauréats (188 en Bac Général et 42 en Bac Technologique) et le Lycée Professionnel Paul Langevin, 396 lauréats (60 CAP ; 176 BEP ; 145 Bac pro).



Le Maire est notamment revenu sur le dispositif "Plan Emplois Étudiants" (PEE). "Véritable tremplin pour les jeunes souhaitant allier études et travail durant les grandes vacances de juillet/août ou de décembre/janvier, le Plan Emplois Étudiants a déjà accompagné 1800 jeunes, depuis sa création en 2002, lit-on dans un communiqué de la ville. En juillet dernier celui-ci fêtait ses 15 ans et pour l'occasion, le dispositif a été complété par un nouveau type de contrat qui sera proposé aux jeunes, dès 2018, avec l'arrivée de la Médiathèque du Sud Sauvage : le Job Emploi Médiathèque (JEM)".