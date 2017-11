Les associations réunionnaises contre l'esclavage en Libye

L’esclavage de nos jours ? Mi-novembre, la chaîne américaine CNN dévoilait un marché de migrants noirs vendus comme esclaves en Libye. Depuis, la communauté internationale s’indigne. Des personnalités publiques, associations, militants et politiques montent au créneau. Et ce n'est pas trop tôt, selon certains, qui dénoncent ces faits depuis plusieurs semaines mais n'obtiennent aucune réaction.



Depuis plusieurs années, des hommes et des femmes sont tués, violés, séquestrés. Des images de personnes, majoritairement des hommes, alignés pour être sélectionnés et achetés, circulent.



À La Réunion, plusieurs associations manifestent au Barachois ce mercredi contre cette pratique odieuse. Pour Lorans Kabar, présidente de l'association Kabar Lidantité Rényoné, les Réunionnais sont solidaires avec les esclaves libyens, de part l'histoire de La Réunion. "Nou koné l’esclavage est toujours là. Nou lé en solidarité direct avec nos frères et sœur en Libye", déclare-t-elle. Egalement mobilisée, l'association Racine Kaf et le Mouvman lantant koudmain.



Un rassemblement est prévu au Barachois, suivi d'un "Kabar partage" et un nouveau rassemblement devant la préfecture. Le petit groupe espère être reçu afin d'encourager une mobilisation d'aide à la Libye.