Les associations appelées à se mobiliser pour la sauvegarde des contrats aidés ce jeudi

Afin de protester contre la baisse du nombre de contrats aidés, la Plateforme des associations emplois verts de La Réunion (PAEV974) lance un appel à la mobilisation ce jeudi 14 septembre à 9h, devant la préfecture.



La décision "aussi arbitraire que brutale" du gouvernement impactera fortement le secteur associatif. "Elle supprime ainsi les solutions d’insertion pour les publics prioritaires et met en danger immanquablement un grand nombre d’associations", indique la plateforme.



Si le gouvernement "raisonne à coup d’enveloppe, de coût", la PAEV974 rappelle "que derrières ces chiffres, il y 24 000 personnes, des hommes et des femmes en contrats aidés employés au sein de milliers associations".



Les organisateurs espèrent réunir 1 000 participants parmi "les défenseurs de contrats aidés et toutes les structures attachées à ce dispositif".