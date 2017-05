Les arroseurs arrosés

On se souvient de l’arrogance tartufienne de Richard Ferrand, qui prenait de haut François Fillon empêtré dans les affaires. C’est une autre affaire qui tombe très mal pour Emmanuel Macron.



Une semaine après la nomination de son premier gouvernement, le ministre de la Cohésion des territoires et compagnon de route de la première heure d’En Marche, Richard Ferrand est lui même épinglé par le Canard enchaîné ce mercredi pour «arrangement familial» à but lucratif. A la clé, un montage immobilier.



Les faits remontent à janvier 2011. Richard Ferrand est alors directeur général des Mutuelles de Bretagne.

Les Mutuelles cherchent des locaux pour se développer à Brest.



Réuni en sa présence, le conseil d’administration des Mutuelles de Bretagne étudie alors trois offres de location. Il s’arrête sur celle d’une société civile immobilière du nom de Saca, qui, curiosité, n’a pourtant à cet instant ni existence légale, ni le titre de propriété du bien qu’elle propose. Et pour cause !



Comme le souligne le Canard enchaîné, ce n’est qu’une fois le choix acté par les Mutuelles, que la femme de Richard Ferrand, Sandrine Doucen, a déposé à son nom les statuts de cette société en préfecture, puis acheté le bien immobilier 100% à crédit grâce à un emprunt au Crédit agricole du Finistère… Un crédit dont le remboursement est par la suite couvert par le loyer annuel de 42 000 euros qu’acceptent de verser les Mutuelles.

Sans avancer un centime ni prendre le moindre risque, la femme du conseiller régional de Bretagne s’est ainsi constitué un patrimoine de 402 000 euros, intégralement financé grâce aux loyers de la mutuelle de son mari. «Les lieux seront intégralement rénovés – et sans contrepartie – aux frais des Mutuelles, pour un montant de 184 000 euros», ajoute le Canard enchaîné.



Après les emplois fictifs de Bruno Lemaire et de Bayrou, la déclaration de patrimoine lacunaire d’Edouard vous en savez désormais assez pour revenir sérieusement à la politique et aux partis traditionnels qui sont sans doute la moins mauvaise des solutions .



Pierre BALCON