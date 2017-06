Les archéologues en herbe de l’école Sarda Garriga

La ville de Saint-Paul via son service culturel et la cellule patrimoine a permis a des enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école Sarda Garriga de s’initier aux méthodes de fouilles archéologiques à l’Espace Culturel Sudel Fuma dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie.



Entre l’étude de la composition du terrain afin de choisir les outils nécessaires, le référencement des objets en désignant leurs natures et leurs dimensions et l’appréciation des enfants sur leur découverte, il est certain que cette activité a su piquer la curiosité des petits et peut-être même créer des vocations.



Les élèves ont également été conviés à en savoir plus sur les origines du peuplement de l’île avec une introduction à l’exposition Marronnages qui se tient jusqu’à la fin de l ‘année à L’Espace Culturel Sudel Fuma.