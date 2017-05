Les agents d'EDF se mobilisent pour la forêt de Bois-Blanc

En partenariat avec l’association Les Béliers, EDF Réunion organisait ce samedi 20 mai 2017, à l’occasion de la Fête de la Nature, une matinée consacrée à l’entretien de la Forêt de Bois de Couleurs des Bas de Bois-Blanc, sur la commune de Sainte-Rose.



Près de 100 agents EDF et leurs familles se sont mobilisés au travers de plusieurs ateliers d’éradication d’espèces envahissantes et de replantation.



Classée en Espace Naturelle sensible, la forêt de Bois blanc appartient à l’ensemble des forêts dont la biodiversité est parmi les plus riches de l’île. Ce massif forestier, composé d’habitats naturels abritant une grande proportion d’espèces animales et végétales de la Réunion est néanmoins colonisé par des espèces exotiques envahissantes.



Sous la responsabilité du Conseil général de la Réunion, la gestion de la forêt de Bois Blanc a été confiée à l’association les Béliers depuis juin 2016, elle-même engagée depuis 2003 dans le développement local et l’insertion des publics en difficulté.



Une centaine de plants ont pu être plantés, participant à la régénération de plusieurs parcelles envahies initialement par des espèces exotiques.