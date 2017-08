<<< RETOUR La Réunion Positive

Les acteurs du Pandathlon 2017 réunis au Colorado La Réunion Positive Audrey Chane Pao Kan la nouvelle miss Réunion, Thierry Jardinot, parrain de l’évènement et Didier Robert ont expliqué leur engagement dans le Pandathlon qui se déroule cette année sur les hauteurs de Saint-Denis, au Colorado. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Abyss, qui oeuvre dans la protection des baleines et dauphins.





Cette année, Thierry Jardinot humoriste, auteur et metteur en scène réunionnais, a accepté de parrainer cette 6ème édition pour défendre les valeurs liées au sport, au respect de l’environnement et promouvoir La Réunion aux paysages exceptionnels, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les dons de ce Pandathlon 2017 sont attribués à l’association locale Abyss pour un projet d’études et de protection des mammifères marins du Sud-Ouest de l’océan Indien, notamment le dauphin. Autre point à souligner : le Pandathlon est le seul événement sportif qui bénéficie du label Agenda 21, développement durable, le sport s’engage soutenu par le Comité olympique national.





PRÉSENTATION DU PANDATHLON 2017



Le Pandathlon : un événement original qui rassemble les Réunionnais autour de pratiques ludiques et écologiques, un rendez-vous maintenant attendu par de nombreux Réunionnais et qui associe chaque année, un cadre naturel exceptionnel à des possibilités étendues d’activités de plein air. Le Pandathlon reste avant tout une randonnée pour tous, enfants, familles et sportifs. Au Pandathlon, il n’y a ni gagnant, ni perdant. Chacun marche à son rythme. Le seul vainqueur, c’est la nature réunionnaise.



Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, trois parcours sont proposés :



> 18 km pour les sportifs

> 8 km de marche (à la portée du plus grand nombre)

> 3 km de balade (parcours accessible aux enfants, sous la responsabilité de leurs parents)



Les participants, les bénévoles et les exposants seront invités à partager un cari. Le repas sera cuisiné le jour même dans une ambiance festive et chaleureuse.



Inscription ici www.pandathlonreunion.re Inscription ouverte

