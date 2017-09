Mail Société Les Very Important Marmailles à la découverte du métier de sapeur-pompier

Sapeur-pompier, l'un des métiers qui fait le plus rêver les enfants. Ce samedi, l'Association 1000 Sourires en partenariat avec le SDIS Réunion, organise une journée découverte au centre d'incendie et de secours de Saint-Benoît pour une cinquantaine de marmailles du quartier de Grande Fontaine, à Saint-Paul.



Sept ateliers ludiques et éducatifs seront proposés aux enfants dans le cadre de cette journée citoyenne. Pour la 204ème opération organisée par l'association, l'objectif est de "permettre aux enfants de se mettre dans la peau d'un sapeur-pompier réunionnais".



Accueillis par le Directeur départemental, le Colonel Hervé Berthouin, et l'équipe des sapeurs-pompiers de garde pour une montée des couleurs, comme le veut le protocole, les enfants recevront ensuite la visite d'Audrey Chane-Pao-Kan, Miss Réunion 2017 et marraine de l'association.



Une trentaine de sapeurs-pompiers auront pour mission de faire rêver les enfants. Au programme : l'intervention du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) pour la mise en place d'une tyrolienne et descente sur corde tendue, la grande échelle, la présentation de matériel, la présence des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), l'intervention de l'Unité spécialisée cynotechnique pour une démonstration et présentation des NAC (nouveaux animaux de compagnie)...



"Nous sommes ravis de faire découvrir plusieurs aspects de notre métier aux enfants, tout en leur permettant de s'amuser et de se mettre en situation", résume le Lieutenant Jean-Yves Chinjoie, Chef de Service Protocole Communication et Evénementiel.



"Chacun de ces ateliers a été choisi par nos équipes dans ce but. Par exemple, les démonstrations sont là pour développer leur capacité d'écoute et d'observation, alors que la montée sur la grande échelle leur permet de tester leurs limites et leur appréhension du vide. La rencontre avec les jeunes sapeurs-pompiers, âgés de 13-14 ans, est aussi un temps fort car beaucoup rêvent de devenir pompier sans savoir qu'ils n'ont pas à attendre d'être adulte pour s'engager à nos côtés". Zinfos974 Lu 34 fois



